Шпигував за українськими військами: на Чернігівщині СБУ затримала агента РФ

Контррозвідка Служби безпеки затримала агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) на Чернігівщині. Зловмисник шпигував за українськими військами, які залучені до захисту північного кордону нашої держави.

Завдання від ворога

За інструкцією російської спецслужби агент мав виявити та передати окупантам координати місцевих блокпостів, командно-спостережних пунктів та логістичних центрів Сил оборони.

Також він намагався розвідати основні маршрути переміщення військового транспорту.

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Шукав легкі гроші

Як встановила СБУ, ворожим агентом виявився 42-річний безробітний з Чернігівської області, який шукав «легкі гроші» на Telegram-каналах.

Після вербування зрадник почав обходити прикордонну місцевість і приховано фіксував локації українських захисників на свій телефон.

Загрожує довічне

Контррозвідка СБУ викрила зрадника, задокументувала його злочини та затримала. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для контактів з окупантами.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Чернігівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело : СБУ

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