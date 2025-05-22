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Арештовано активи сина експрезидента Мотор Січі Богуслаєва на пів мільярда грн – СБУ

арешт активів Мотор Січ
Фото: Pixabay

Завдяки доказовій базі Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора заарештовано майно сина колишнього президента АТ Мотор Січ, який разом із батьком підозрюється в розкраданні активів компанії.

Які активи заарештовано

Загальна сума заблокованого майна становить пів мільярда гривень. Йдеться про 62 об’єкти комерційної та житлової нерухомості в Україні, корпоративні права на 18 українських компаній та акції двох вітчизняних акціонерних товариств.

Серед заарештованих активів – цехи зі складання гелікоптерів, завод із виробництва шліфувального устаткування та десятки об’єктів Мотор Січі, які фігуранти незаконно відчужили на свою користь.

Зараз дивляться

Затримання в Монако

Нагадаємо, що у квітні цього року спільна слідча група СБУ та ОГП, правоохоронних органів Князівства Монако та Французької Республіки затримала в Монако сина ексглави промислового гіганта.

За матеріалами справи, син і його батько незаконно заволоділи контрольним пакетом акцій держпідприємства, а потім продали його за $650 млн.

Тоді слідчі Служби безпеки повідомили зловмисникам про підозру за привласнення та відмивання майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Щоб приховати награбовані активи, організатори оборудки оформили їх на підконтрольні офшори, якими керував син ексглави Мотор Січі. Утім, міжнародне розслідування виявило всю приховану нерухомість, яку фігуранти використовували в тіньових схемах.

Комплексні заходи проводили під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

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Джерело: СБУ
арешт, Мотор-Січ, СБУ
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