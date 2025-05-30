Забезпечити тепло на зиму: Кабмін створив штаб з підготовки до опалювального сезону

Кабінет міністрів створив штаб з підготовки до опалювального сезону, щоб гарантувати українцям світло і тепло майбутньої зими. Про це на своїй Telegram-сторінці повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Функції штабу

Глава уряду також розповів, що штаб буде:

координувати дії центральних і місцевих органів виконавчої влади;

сприяти створенню обласних і міських штабів;

оперативно вирішувати проблемні питання;

здійснювати моніторинг підготовки об’єктів ЖКГ до зими.

Штаб очолить віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

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Підготовка вже триває

За словами Шмигаля, вже зараз триває активна робота з підготовки до опалювального сезону. Обсяги газу, закачаного в травні в газосховища, на 40% перевищили обсяги за аналогічний період минулого року.

Введено в експлуатацію 130 МВт потужності когенераційних установок і 250 МВт теплової потужності блочно-модульних котелень. Загалом у 2025 році плануємо підключити понад 900 МВт таких потужностей.

– Також маємо понад €1,1 млрд внесків до Фонду підтримки енергетики України. Це ресурс для закупівель енергетичного обладнання на відновлення та модернізацію енергетичної інфраструктури, – додав прем’єр-міністр.

Джерело: Денис Шмигаль

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