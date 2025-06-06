Коригували повітряні атаки по Дніпру: СБУ затримала агентів ФСБ

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Дніпропетровській області ще двох агентів ФСБ, які коригували повітряні атаки РФ по регіону.

– Фігуранти були завербовані через Telegram, коли шукали швидкі заробітки. Вони діяли окремо, але мали одного спільного куратора. Його особу вже встановлено, – йдеться в повідомленні.

Шукав бойові позиції ЗСУ

Одним із затриманих є 47-річний колишній працівник місцевого оборонного підприємства, який на замовлення ФСБ шукав бойові позиції зенітно-ракетних і радіолокаційних комплексів ЗСУ.

Також зрадник передавав окупантам координати пунктів базування ремонтних баз та інших логістичних центрів Сил оборони.

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Намагався знайти позиції ППО

Ще один зловмисник – 54-річний охоронець автостоянки в Дніпрі. За дорученням російського спецслужбовця він об’їжджав околиці міста, де намагався виявити позиції протиповітряної оборони ЗСУ.

Крім розвідвилазок, фігурант випитував потрібну інформацію у знайомих під час розмов на побутові теми.

Загрожує довічне

Під час обшуків у затриманих вилучено телефони з доказами роботи на РФ. Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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