Затримано агентів ворога, які готували теракти біля ТЦК у Дніпрі та на Львівщині — СБУ

Контррозвідка Служби безпеки запобігла терактам, які на замовлення російських спецслужб мали відбутися в Дніпропетровській та Львівській областях.

Затримано двох агентів ФСБ, які окремо готували вибухи біля місцевих ТЦК. Також затримано ще одного зловмисника, який виготовляв вибухівку і ховав її в схованках.

Шукали легких заробітків

Як встановило розслідування, терористи мали закласти поблизу військових об’єктів саморобні вибухові пристрої (СВП). Потім російські спецслужби планували дистанційно активувати їх за допомогою телефонів, якими були оснащені вибухові речовини.

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Як повідомляється, зрадники отримали замовлення з РФ після того, як їх завербували на Telegram-каналах з пошуку легких заробітків.

Після дистанційного вербування вони отримали від кураторів геолокації схованок, з яких забрали заздалегідь підготовлені СВП. СБУ затримала їх, коли один з фігурантів намагався закласти вибуховий пристрій на місці спланованого теракту, інший агент – доукомплектовував СВП.

Ким були зрадники

Повідомляється, що в Дніпрі на гарячому затримано 27-річного місцевого дезертира.

Співробітники СБУ затримали агента біля потенційної цілі. На місці події у нього вилучили СВП, оснащений телефоном з функцією віддаленого доступу для окупантів.

У службі зазначили, що підозрілу поведінку зловмисника біля ТЦК помітили цивільні мешканці. Вони відразу повідомили про це правоохоронцям.

У Львівській області затримано 32-річного мешканця Кривого Рогу, який прибув до Стрий, щоб здійснити подвійний теракт у місті. Спочатку агент за завданням РФ планував підірвати мобільний пост ТЦК, а потім припаркований службовий автомобіль.

Також по гарячих слідах затримано 30-річного місцевого жителя, який виготовив СВП для організації терактів.

Загрожує до 12 років в’язниці

Наразі двом підривникам слідчі СБУ повідомили про підозру відповідно до скоєних злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 258 (підготовка до вчинення теракту за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Стосовно третього фігуранта тривають слідчі дії.

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 12 років в’язниці до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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