Виплати до Дня незалежності 2025: як отримати та розмір

У 2025 році механізм надання разової грошової допомоги до Дня Незалежності не змінюється.

Хто її отримає і в якому розмірі – у матеріалі Фактів ICTV.

Виплати до Дня Незалежності 2025: розмір та хто отримає

Згідно з рішенням уряду, затверджено грошові виплати в розмірах від 450 до 3,1 тис. грн.

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У 2025 році вони передбачені для осіб з інвалідністю внаслідок війни:

І групи — 3 100 грн;

ІІ групи — 2 900 грн;

ІІІ група — 2 700 грн

Крім того, на 1 000 грн можуть розраховувати учасники бойових дій, постраждалі після Революції Гідності, діти ув’язнених у таборах.

А також:

особи, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною — 3 100 грн;

члени родин загиблих захисників, вдівці та вдови померлих учасників бойових дій — 650 грн;

учасники війни, колишні в’язні концтаборів, примусово вивезені на роботи, діти партизанів — 450 грн.

Кому потрібно написати заяву на виплату до Дня Незалежності

Більшість українців отримають кошти автоматично без додаткових звернень. Це пенсіонери, військовослужбовці та ті, хто має постійну роботу.

Однак неофіційно працевлаштовані та безробітні мають подати заяву.

Як подати заявку на отримання виплати до Дня Незалежності

Подати заяву можна у будь-який зручний спосіб: особисто у сервісних центрах ПФУ або ЦНАП;

поштою на адресу територіального органу ПФУ;

онлайн через портал Пенсійного фонду. Заяви приймаються до 1 серпня 2025 року. У разі поважних причин (наприклад, перебування на ТОТ) термін продовжується до 1 жовтня.

Джерело: Тарас Мельничук, ПФУ

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