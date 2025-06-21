На Сумщині легковик зіткнувся з маршруткою: семеро постраждалих, серед них четверо дітей

У Сумській області у селі Кардашівка Охтирського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та маршрутного таксі приміського сполучення.

Про це повідомляє обласне управління поліції.

ДТП у Сумській області

Внаслідок зіткнення постраждали семеро людей, зокрема четверо дітей віком від 6 до 12 років.

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За попередніми даними, 37-річна водійка Hyundai не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з маршруткою під керуванням 55-річного водія.

Усіх потерпілих доставили до медичного закладу. Поліція з’ясовує обставини аварії.

Нагадаємо, проводиться службове розслідування ДТП за участі військовослужбовця ТЦК та СП у Звенигородці Черкаської області.

19 червня водій автомобіля Volkswagen Passat на вулиці В’ячеслава Чорновола здійснив наїзд на 54-річну велосипедистку та зник з місця події. Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

У суді вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Черкаський ОТЦК та СП надає необхідну інформацію для органів національної поліції з метою невідворотності покарання для військовослужбовця.

Джерело : Нацполіція

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