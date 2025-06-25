Субсидії в Україні: що зміниться для українців з 1 липня

У липні українці й надалі отримуватимуть субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Які можливі зміни у нарахуванні субсидій у липні — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Субсидії у липні 2025 року

За даними Міністерства соціальної політики, наразі понад 1,5 мільйона українців користуються пільгами на оплату комунальних послуг.

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Пільга — це передбачена законодавством перевага для певних категорій громадян. Зокрема, право на пільги мають:

ветерани війни;

члени сімей загиблих військовослужбовців;

особи, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи;

багатодітні родини.

Важливо: якщо в одному домогосподарстві зареєстровано кілька осіб із правом на пільгу, розмір знижки обчислюється лише для тієї, хто має найвищий пільговий відсоток.

Підтримка сімей з низьким доходом

Із 1 липня 2025 року в Україні розпочинається експериментальний проєкт, спрямований на підтримку сімей із низьким рівнем доходів.

Цей новий вид виплати передбачений у межах Порядку реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги, який затверджено постановою Кабінету міністрів України від 25 березня 2025 року № 371.

Починаючи з 1 липня 2025 року, отримати базову соціальну допомогу зможуть родини, які на момент звернення є отримувачами однієї з таких державних виплат:

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

допомоги на дітей для одиноких матерів;

допомоги на дітей у багатодітних сім’ях;

тимчасової державної допомоги дітям, якщо батьки ухиляються від сплати аліментів, не можуть утримувати дитину або місце їхнього проживання невідоме.

Як оформити субсидію на комунальні послуги

Подати документи для отримання пільги можна онлайн:

через вебпортал

за допомогою мобільного застосунку ПФУ.

Попередньо потрібно подати заяву на внесення до Реєстру осіб, які мають право на пільги.

Автоматичне нарахування субсидій у липні

Пенсійний фонд України повідомляє, що у червні 2025 року громадянам, які вже отримували субсидії, виплати буде автоматично продовжено на період дії неопалювального сезону.

Перерахунок проводиться без додаткових звернень на основі наявної інформації. Для більшості одержувачів умови отримання залишаться незмінними.

Однак якщо у пільговика змінився склад сім’ї, майновий стан або інші обставини, необхідно протягом 30 днів надати оновлені документи до Пенсійного фонду.

Розмір субсидії у 2025 році

Під час визначення права на субсидію та розрахунку її розміру враховується дохід домогосподарства після сплати податку на доходи фізичних осіб і військового збору.

Тобто розмір допомоги визначається індивідуально для кожного отримувача.

Детальну інструкцію щодо оформлення субсидії через застосунок Дія можна знайти на сайті Фактів ICTV.

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