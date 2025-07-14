СБУ викрила подружжя у Запоріжжі, яке вимагало відкати за виплати на загиблих воїнів

У Запоріжжі СБУ та Нацполіція викрили подружжя, яке вимагало у родичів відкати за гарантовані державою виплати на загиблих воїнів ЗСУ.

Відкати за виплати: як працювали аферисти

Під час розслідування з’ясувалося, що в обмін на оформлення посмертних виплат від держави фігуранти вимагали від родичів загиблого 50% від одноразової допомоги з бюджету, а потім – регулярні відкати від щомісячних платежів.

– Задокументовано факт вимагання грошей у дружини військовослужбовця 66 окремої механізованої бригади ЗСУ, який загинув на Покровському напрямку, – йдеться в повідомленні.

Як встановило розслідування, до організації злочину причетний колишній військовий, а нині засновник кількох громадських організацій у Полтавській області та його дружина – посадова особа ТЦК у Запоріжжі.

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Перебуваючи на посаді керівника відділу психологічної підтримки у військкоматі, жінка збирала дані про родичів загиблих воїнів.

Потім вона передавала контакти постраждалих сімей своєму чоловікові в Полтаві, який телефонував їм і пропонував швидке оформлення державних виплат.

У разі відмови – погрожував створенням штучних перешкод під час розгляду документів на отримання грошової компенсації.

– Для цього хвалився перед потерпілим своїми зв’язками в командуванні військових частин, які можуть взагалі скасувати виплату допомоги, – поділилися подробицями в СБУ.

Правоохоронці затримали ділка “на гарячому”, коли дружина загиблого воїна перерахувала на його банківські реквізити половину суми одноразової компенсації.

Під час обшуків у затриманого виявлено ще 19 пакетів документації інших сімей, які втратили близьких на фронті, а також контакти потерпілих і готівку в різних валютах на суму майже $50 тис.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності його спільниці та інших осіб, причетних до схеми.

Джерело : СБУ

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