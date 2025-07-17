Міноборони спрощує правила використання дронів: головні зміни

Міноборони України затвердило зміни до ключових чотирьох наказів про використання безпілотників: на період воєнного часу більшість БпЛА не підлягає обов’язковій реєстрації, а персонал не проходитиме льотну медичну експертизу.

Нові правила використання БпЛА: що відомо

Оновлення були підготовлені Офісом підтримки змін МОУ у співпраці з Головним управлінням державної авіації та Командуванням Сил безпілотних систем ЗСУ.

Рішення ухвалено у відповідь на звернення військових, оскільки старі вимоги не відповідали умовам активних бойових дій і навіть створювали ризики для операторів дронів, зокрема через необхідність зазначати контактні дані безпосередньо на безпілотних авіаційних комплексах (БпАК).

Зараз дивляться

Отже, оновлені правила не діятимуть щодо безпілотних авіаційних комплексів (БпАК):

разового використання усіх типів та класів;

I класу категорій мікро (до 2 кг, як-от Mavic 3) та міні (до 15 кг, типу DJI Matrice).

Крім того, більшість БпАК відтепер не підлягають обов’язковому внесенню до реєстру державних повітряних суден.

Також змінено підхід до медичних вимог: персонал, який керує безпілотниками І класу, більше не зобов’язаний проходити лікарську експертизу для визначення придатності до польотів.

Командири частин самостійно надають допуск до керування БпАК на підставі службового наказу.

– Умови фронту змінюються швидко, і ми працюємо над тим, щоб військові мали більше свободи в застосуванні сучасних технологій. Регулювання не має зайво обтяжувати їх, створювати бюрократичні перепони, – наголосив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

Нові правила діють на період воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення.

Фото: 110 ОМБ ім. генерал-хорунжого Марка Безручка

Джерело : Міноборони

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.