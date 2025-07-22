Обіцяв за 200 тис. грн зменшити суму штрафу: на Хмельниччині затримали податківця

Державне бюро розслідувань затримало головного державного інспектора ГУ Державної податкової служби України в Хмельницькій області під час одержання хабара у розмірі 200 тис. грн.

У ДБР зазначили, що через протиправні дії податківця, бюджет також міг недоотримати 800 тис. грн.

За що податківець вимагав хабарі: подробиці

Як розповіли в Бюро, посадовець відповідав за податкові перевірки фізичних осіб-підприємців та вимагав із них гроші за суттєве зменшення суми штрафних санкцій.

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Так, на початку липня під час перевірки податківець визначив підприємниці штраф у 1 млн 100 тис. грн за порушення законодавства зі сплати ЄСВ.

– За розробленою схемою чоловік пообіцяв зменшити суму штрафу до 300 тис. грн, а свою винагороду оцінив у 200 тис. грн, – ідеться в повідомленні.

17 липня 2025 року правоохоронці затримали посадовця під час отримання всієї суми хабара. Йому вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади. Чиновнику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Джерело : ДБР

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