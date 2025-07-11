У Житомирі медики торгували інвалідністю за $5,5 тис. — ДБР

Державне бюро розслідувань та Нацполіція повідомили про підозру завідувачці відділення однієї з лікарень Житомира та її спільниці в оформленні фіктивних груп інвалідності для військовозобов’язаних чоловіків.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Медики в Житомирі продавали інвалідність: деталі

Злочинна схема діяла в одній з лікарень Житомира, де завідувачка відділення входила до складу експертної команди, яка наразі замість МСЕК визначає і присвоює інвалідність.

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Її спільниця виконувала роль посередниці з клієнтами.

Незаконну діяльність фігурантки розпочали з жовтня 2024 року.

Вони масово виготовляли для військовозобов’язаних чоловіків документи щодо призначення групи інвалідності.

Завідувачка відділення виготовляла для клієнтів низку медичних документів, зокрема історію хвороби з підробленими даними про довготривале лікування у медичних закладах.

Загальне рішення про призначення групи інвалідності приймалося на підставі цих документів та за активної участі завідувачки, яка впливала на інших лікарів.

Посередниця проводила всю комунікацію з потенційними клієнтами та організовувала весь процес.

Вартість послуги з оформлення фіктивної групи інвалідності становила $5,5 тис. з особи.

Така схема дозволяла військовозобов’язаним чоловікам уникати мобілізації до лав Збройних сил України, отримуючи фіктивні документи про інвалідність за значні кошти.

Наразі слідство встановлює повне коло медиків та посадовців, які могли бути залучені до оборудки.

Завідувачка відділення підозрюється в одержанні неправомірної вигоди (частина 3 статті 368 КК України), її спільниця – в одержанні коштів за вплив на ухвалення рішення (частина 2 статті 369-2 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, нещодавно СБУ та Нацполіція заблокували шість нових схем ухилення від мобілізації в різних регіонах України.

До злочинної схеми входили не тільки лікарі військово-лікарської комісії, а й керівники освітніх закладів.