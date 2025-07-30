Всі державні виплати надходитимуть на єдину Дія.Картку – рішення Кабміну

В Україні для всіх державних виплат та зберігання власних коштів запровадили мультирахунок Дія.Картка.

Відповідне рішення ухвалив Кабмін, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Мультирахунок Дія.Картка: на які програми розповсюджується

Українцям тепер не потрібно відкривати окремі картки для отримання коштів за такими програмами, як єПідтримка, єКнига, єМалятко, Ветеранський спорт та інших, достатньо буде лише Дія.Картки, наголошують у міністерстві.

Зараз дивляться

Крім того, до мультирахунку можна прив’язати виплати за військовими облігаціями, допомогу для переселенців чи з безробіття, виплати від міжнародних організацій, надходження пенсій та повернення вкладів.

На мультирахунок Дія.Картка також будуть надходити виплати за новою програмою підтримки батьків першокласників Пакунок школяра, яка стартує у вересні.

Водночас для програм Національний кешбек та єВідновлення залишаться окремі рахунки.

До того ж, у Мінцифри зазначили, що власники Дія.Картки зможуть вільно користуватися коштами із загального рахунку:

поповнювати,

переказувати гроші на інші рахунки,

знімати готівку.

Таким чином, якщо вартість товару або послуги перевищує залишок допомоги від держави, то Дія.Картка автоматично додасть необхідну суму з особистих коштів.

Тобто, якщо книга коштує 1 тис. грн, проте на рахунку за програмою єКнига залишилось 908 грн, то завдяки змішаній оплаті 908 грн спишуться з рахунку програми, а решта — із загального особистого рахунку на Дія.Картці, пояснюють у міністерстві.

Дія.Картку можна буде відкрити у банку, яким уже користується людина, а невдовзі така функція також має з’явитися в застосунку Дія.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.