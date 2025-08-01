Від перших переймів до появи малюка: скільки тривали найшвидші пологи

Пологи для більшості жінок – складний і виснажливий процес, що зазвичай триває годинами.

Проте трапляються випадки, які порушують усі уявлення про норму. Стрімкі або блискавичні пологи, які тривають від кількох хвилин до лічених секунд, – це рідкісне, але реальне явище.

Скільки тривали найшвидші пологи у світі, читайте в нашому матеріалі.

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Скільки тривали найшвидші пологи у світі: рекорд

встановила Софі Багг, 29-річна жителька міста Бейсінгсток у 2021 році. Саме вона стала героїнею світових новин після того, як народила свою доньку Олівію за рекордні 27 секунд. Ці пологи почались настільки раптово, що Софі не встигла навіть сісти в машину до пологового будинку. Рекорд за швидкістю пологів, 29-річна жителька міста Бейсінгсток у 2021 році. Саме вона стала героїнею світових новин після того, як народила свою доньку Олівію за рекордні 27 секунд. Ці пологи почались настільки раптово, що Софі не встигла навіть сісти в машину до пологового будинку.

Після першого слабкого поштовху вона попросила свого чоловіка Пола допомогти їй піднятися. Тієї ж миті дитина “вилетіла” просто в його руки. Чоловік відреагував миттєво та прийняв новонароджену, а через хвилину на місце прибула швидка допомога.

Цей випадок називають найшвидшими пологами у світі, що офіційно задокументовані в умовах домашнього середовища без стимуляції чи кесаревого розтину.

Мері Горгенс стала відомою після того, як народила всього за дві хвилини після початку активної фази переймів. Увесь процес, від першого болю до появи дитини, тривав не довше ніж пісня по радіо.

За словами самої жінки, вона саме завершувала приготування сніданку, коли відчула різкий біль. Не встигла вона викликати швидку, як дитина вже народилась. Чоловік, який був поруч, допоміг прийняти пологи. Пізніше лікарі підтвердили: мати та дитина у прекрасному стані.

У 2007 році у Великій Британії трапився дивовижний випадок у сучасній акушерській практиці. 30-річна Палак Вейс, жителька містечка Брентфорд і фахівчиня в галузі IT, народила свою доньку

Усе почалося з того, що Палак встала з туалету й раптово відчула, як відійшли води. Медичний персонал госпіталю West Middlesex Hospital у місті Ісліворт спрацював блискавично, тож акушерка миттєво перенесла жінку до найближчого ліжка. Але щойно Палак лягла, відбувся один-єдиний поштовх, і дитина буквально “вилетіла” в руки медиків.

Дейзі Стюарт прийшла в лікарню на плановий огляд. Її нічого не турбувало, і навіть лікарі не очікували початку пологів. Але вже через кілька хвилин вона відчула сильні перейми.

Акушери не встигли перевести її до пологового залу, адже весь процес тривав рівно 5 хв. 17 с., з яких активні поштовхи тривали трохи більше ніж хвилину.

Цей випадок потрапив до внутрішньої лікарняної документації як один із найшвидших в історії медичного закладу.

Що кажуть лікарі про стрімкі пологи

Медики називають такі випадки стрімкими пологами – вони тривають менше ніж три години із моменту регулярних переймів. Це трапляється приблизно у 2-3 % жінок, і лише у виняткових випадках за кілька хвилин чи навіть секунд.

Можливі ризики:

розриви тканин (шийки матки, піхви, промежини),

сильна кровотеча через неспроможність матки скорочуватися поступово,

травми дитини (наприклад, при падінні під час домашніх пологів),

емоційний шок для жінки.

Попри це, у вищенаведених історіях усі мами та діти почувалися добре. Тож навіть екстремально швидкі пологи можуть минати без ускладнень, якщо жінка здорова, а тіло вже готове до процесу.

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