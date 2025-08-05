Намагалися палити будинки військових та об’єкти Укрзалізниці: затримано агентів РФ

Служба безпеки та Національна поліція затримали шістьох російських агентів, які вчиняли підпали в різних регіонах України.

Основними цілями ворога були приватні будинки українських захисників та їхніх сімей, а також енергооб’єкти Укрзалізниці.

Ким були підпалювачі, затримані СБУ

Як повідомили в СБУ, всі затримані були завербовані РФ в Telegram-каналах, де вони шукали легких заробітків.

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Так, у Київській області затримано трьох місцевих жителів віком від 18 до 21 року, які на замовлення ФСБ готували підпал будинку ветерана ЗСУ у Василькові.

За інструкцією окупантів вони виготовили коктейль Молотова, який мали кинути у вікно, щоб викликати загоряння. Зрадників затримали на місці запланованого злочину.

У Дніпропетровській області викрито завербованого окупантами монтажника з філії Укрзалізниці в Кам’янському районі.

За дорученням російських спецслужб фігурант спочатку підпалював залізничне енергообладнання вздовж місцевих колій.

Згодом отримав нове завдання – пустити під укіс вантажний ешелон Сил оборони.

У Вінницькій області викрито 18-річного мешканця міста Гайсин, який підпалив релейну шафу біля залізничної лінії райцентру.

Зловмисник використовував легкозаймисту суміш, яку власноруч виготовив за інструкцією куратора з РФ.

На Закарпатті затримано 52-річного безробітного з Ужгородського району. За допомогою легкозаймистих сумішей він намагався знищити дві релейні шафи сигнальних установок на залізничному сполученні прикордонного регіону.

За всіма виявленими фактами затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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