На фронті загинув художник та військовий Давид Чичкан

На фронті загинув український художник Давид Чичкан. Він отримав поранення 8 серпня, коли відбивав атаку російської піхоти на Запорізькому напрямку. Наступного ранку його не стало.

– Військовослужбовець отримав поранення, відбиваючи штурм російської піхоти на Запорізькому напрямку. Наступного ранку його серце зупинилося. Давиду було 39 років, – повідомили у Комітеті гуманітарної та інформаційної політики.

Друзі та колеги по службі згадують Давида як людину, яка відповідально ставилася до будь-якого завдання, яке було необхідно виконати. Він ніколи не ховався за чужими спинами чи власним соціальним статусом.

– Давид створював навколо себе унікальну атмосферу та швидко вмів знаходити підхід до людей будь-яких поглядів та систем моралі, залишаючись вірним власним переконанням. Його загибель — величезна втрата для нас, — йдеться у повідомленні.

Що відомо про Давида Чичкана

Давид Чичкан народився 1986 року в родині художників Іллі Чичкана та Тетяни Ілляхової. Давид – правнук Леоніда Чичкана, радянського художника-соцреаліста.

Він послідовно розвивав власну художню практику, спрямовану на соціальну та політичну критику.

Давид працював у різних техніках: графіка, плакат, живопис, вуличне мистецтво, перформанс і текст.

Чичкан позиціонував себе як анархо-синдикаліста. Він виступав за децентралізацію та солідарність.

Через політичні погляди виставки Давида Чичкана неодноразово ставали об’єктом цензури та вандалізму.

Його виставка Втрачена можливість 2017 року була присвячена війні та подіям після Майдану в Україні. Експозиція відкрилася 2 лютого, однак вже 7 лютого невідомі особи розгромили роботи та пошкодили виставкові матеріали.

Втрачена можливість була повторно відкрита 12 лютого.

