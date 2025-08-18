Кабмін оголосив план щодо мобілізації та розвитку оборонної індустрії до кінця 2026 року

Кабмін оголосив план щодо розвитку оборонної індустрії до кінця 2026 року, головні пріоритети якого нарощування виробництва зброї, збільшення міжнародної допомоги, покращення управління оборонними ресурсами, перехід на стандарти НАТО, підвищення рівня бойової готовності Сил оборони, зокрема за рахунок 3,5 тис. контрактів та щомісяця.

Акцент на оборону: що відомо

Серед ключових завдань оборонного відоммства на найближчі пів року:

забезпечити 50% військових закупівель за рахунок внутрішнього виробництва;

досягти не менше 60% операційної готовності інтегрованої ППО/ПРО;

завершити 90% фортифікаційних робіт на пріоритетних напрямках та створити суцільне радіолокаційне поле;

завершити перехід на корпусну систему управління;

цифровізувати процеси логістики, фінансування та обліку військовослужбовців;

запустити Defense City та платформу взаємодії з постачальниками DOT.Chain;

реалізувати проєкти спільного виробництва з компаніями Rheinmetall, BAE Systems, Thales, KNDS, Kongsberg D&A.

Крім того, до кінця 2026 року планується забезпечити щомісячне укладення 3,5 тис. контрактів на військову службу з громадянами України, 1 тис. контрактів з іноземцями та особами без громадянства та прямої мобілізації 2,5 тис. громадян України у визначені підрозділи.

У документі також передбачено здійснити інтеграцію України в європейські оборонні програми EDIP, EDF та SAFE, а також залучити щонайменше €10 млрд партнерського фінансування до оборонних проєктів.

