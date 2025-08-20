Агент ФСБ отримав 15 років ув’язнення за наведення КАБів на Краматорськ
15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, який наводив російські КАБи на позиції захисників Краматорська.
Агент ФСБ коригував удари по Краматорську: що відомо
Правоохоронці СБУ затримали зловмисника на початку 2025 року за місцем проживання у прифронтовому райцентрі.
Розслідування встановило, що агент ФСБ здійснював дорозвідку поблизу бойових позицій Сил оборони та передавав дані куратору через анонімний чат у месенджері.
Пріоритетними цілями окупантів були укріпрайони, запасні командні пункти та артилерійські позиції ЗСУ.
Отриману інформацію вороги використовували для авіаударів керованими бомбами та атак дронами-камікадзе.
На підставі зібраних доказів суд визнав агента винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Наразі він отримав вирок – 15 років тюрми з конфіскацією майна.