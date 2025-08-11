РФ готує фейки та маніпуляції до Дня Незалежності і саміту Трампа з Путіним – ЦПД

Центр протидії дезінформації оприлюднив прогноз щодо ключових напрямів російських інформаційно-психологічних операцій, які можуть активізуватися в Україні та за кордоном у другій половині серпня 2025 року.

Серед головних тем: маніпуляції перемирʼям, обмін полоненими, інформаційний тиск з боку Білорусі та пропаганда до Дня Конституції та Дня прапору.

Маніпуляції навколо перемир’я

За оцінкою ЦПД, напередодні та після зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці Кремль розгорне кампанію, спрямовану на дискредитацію переговорного процесу та ролі України в ньому.

Пропагандисти просуватимуть меседжі про нібито небажання Києва домовлятися, нереалістичні вимоги та несамостійність у прийнятті рішень.

Одночасно нав’язуватиметься ідея, що Європа не може гарантувати безпеку без РФ, а справжні гравці – лише США та Росія.

Також очікується просування наративів про “остаточну втрату суверенітету” Україною та її залежність від Вашингтона чи Лондона, які “змушують воювати до останнього українця”.

Кремль намагатиметься спровокувати розкол між Україною та США, а також між Києвом, ЄС та Вашингтоном.

Процес обміну полоненими

ЦПД прогнозує посилення фейкових повідомлень про вибірковий підхід України до обміну військовополонених або “відмову забирати своїх”.

Йтиметься про постановні відео та інтерв’ю від імені нібито українських полонених, щоби викликати невдоволення родин та тиск на державні інститути.

Інформаційний тиск із боку Білорусі

Білорусь, діючи у координації з РФ, може поширювати фейки про загрозу нового наступу з півночі на тлі підготовки до навчань Захід-2025.

У хід підуть чутки про стягування військ або посилений режим у прикордонних районах, щоб викликати паніку серед українців.

Пропаганда до державних свят

До Дня Державного прапора (23 серпня) та Дня Незалежності (24 серпня) РФ активізує псевдоісторичні наративи про “штучність української державності” та “помилку 1991 року”.

Можливе поширення маніпуляцій про загрозу масованих ударів чи терактів у місцях масового скупчення людей.

Викривлення історії до Дня пам’яті захисників України

Напередодні 29 серпня Кремль знову використає тему трагедії в Іловайську для просування тез про “марність спротиву” та перекладання провини на українське командування.

Особливий акцент зроблять на контенті у соцмережах, зокрема TikTok, для молодої аудиторії.

У ЦПД наголошують, що всі ці дії мають на меті послабити міжнародну підтримку України, підірвати довіру до влади та дестабілізувати внутрішню ситуацію в країні.

