Першими країнами, де застосовують норми після ухвалення закону про множинне громадянство, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з представниками Світового конгресу українців у вівторок, 26 серпня.

Зеленський про закон щодо множинного громадянства

За словами Зеленського, на зустрічі обговорили множинне громадянство, яке стане кроком для ще більшої єдності українців у світі.

– Закон прийнято. Найближчим часом уряд ухвалить необхідні нормативні акти. Першими країнами, де застосують норми, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада, – стверджує глава держави.

Водночас президент разом з представниками Світового конгресу українців обговорили дипломатичну роботу, тиск на Росію, повернення викрадених дітей, підтримку наших школярів і залучення інвестицій у відбудову.

Крім цього, вони приділили увагу темі щодо підтримки українських військовослужбовців.

Зокрема, представники Конгресу поділилися, що вже спрямували зібрані кошти на дрони та пікапи для фронту. Володимир Зеленський подякував їм за цю допомогу та активну роботу заради України.

