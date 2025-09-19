Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що уряд повинен працювати над проблемою дисбалансу в зарплатах медичних працівників у системі Міносвіти та в системі Міністерства охорони здоров’я.

Оплата праці медпрацівників у школах: що відомо

За словами міністра, йдеться про несправедливість щодо медичних працівників, які працюють у системі закладів загальної середньої освіти.

Лісовий зазначив, що з освітньої субвенції місцевим бюджетам фінансуються тільки педагогічні працівники.

– Виплата ж заробітних плат медичним працівникам закладів загальної середньої освіти здійснюється з місцевих бюджетів, – пояснив міністр.

Він зазначив, що уряд повинен працювати над цією проблемою і вирівнювати заробітні плати в двох системах.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що протягом 2026 року зарплати українських вчителів будуть підвищені на половину. З 1 січня 2026 року оплата праці вчителів збільшиться на 30%, з 1 вересня – ще на 20%.

