Попри те, що прожитковий мінімум у 2025 році не змінився порівняно з 2024, допомога малозабезпеченим сім’ям з 1 жовтня продовжить зростати.

Причиною стало те, що на забезпечення малозабезпечених сімей вплинув експериментальний проєкт нової соціальної допомоги, який впровадили з 1 липня 2025 року.

Як саме можна розрахувати допомогу малозабезпеченій сім’ї і що в цілому варто знати про фінансову допомогу малозабезпеченим сім’ям у жовтні 2025 року – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Розрахунок суми допомоги для малозабезпеченої сім’ї: інструкція

Малозабезпечена сім’я в Україні – не просто будь-яка, яка вважає, що може звернутися за допомогою держави для підтримки сімейного бюджету. Йдеться про конкретну категорію – людей, чий сукупний дохід не перевищує прожитковий мінімум.

Для того, щоб дізнатись, яким є прожитковий мінімум для вашої сім’ї, необхідно його порахувати, додавши прожиткові мінімуми кожного члена родини.

Так, наприклад, якщо йдеться про сім’ю, в якій є матір, батько та ще двоє дітей – один віком від шести до 18 років і ще один – до шести, тоді сума прожиткового мінімуму, згідно держбюджету, буде наступною:

Мати (прожитковий мінімум для працездатних осіб) + батько (прожитковий мінімум для працездатних осіб) + дитина віком від шести до 18 років + дитина віком до шести років.

Розрахунок виглядає так:

3 028 грн + 3 028 грн + 3 196 грн + 2 563 грн = 11 815 грн.

Виходить, якщо сукупний дохід вашої сім’ї є меншим, ніж розрахована таким чином сума, то допомога, на яку можна розраховувати – різниця між отриманим результатом і фактичним доходом сім’ї.

Також 1 січня цього року набув чинності закон Про державний бюджет України на 2025 рік.

Він передбачає підвищення прожиткового мінімуму для надання допомоги малозабезпеченій сім’ї на 5%.

У ст. 9 цього закону зазначається, що у 2025 році рівень прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму населення сягає:

додається 60% від прожиткового мінімуму – для працездатних осіб (збільшився з 1 665,4 грн до 1 816,8 грн);

додається 145% від прожиткового мінімуму – для дітей (до 6 років – зріс із 3 588,2 грн до 3 716,35; з 6 до 18 років – із 4 474,4 грн до 4 634,2 грн);

і ще 100% додається особам, що втратили працездатність, а також – людям з інвалідністю.

На підтримку малозабезпеченим родинам в цілому хотіли спрямувати 19,7 млрд грн. У Мінсоцполітики вважають, що такі видатки зможуть забезпечети найвразливіші малозабезпечені родини.

Базова соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям тепер у Дії

У сервісі державних послуг Дія 22 вересня повідомили, що перевели отримання базової соціальної допомоги у додаток, щоб спростити його отримання та пришвидшити реєстрацію.

Як пояснюють в Дії, базова соціальна допомога є щомісячною виплатою, що об’єднує одразу кілька видів державної підтримки.

– Замість п’яти різних заяв і походів у держустанови тепер достатньо кількох кліків у Дії, – обіцяють у сервісі.

Послуга працює для сімей, які вже отримують державну допомогу малозабезпеченим, одиноким матерям та батькам, які мають допомогу на дітей та сім’ям з тимчасовою допомогою на дітей, якщо інший з батьків не сплачує аліменти.

Як отримати базову допомогу в Дії: покрокова інструкція

Оновіть та авторизуйтеся в Дії Перейдіть у вкладку Сервіси. Звідти – клікніть на Допомогу від держави – Базову соціальну допомогу – Отримати допомогу. Дочекайтеся сповіщення з розрахунком щомісячної суми. У разі, якщо погоджуєтесь на базову соціальну допомогу і якщо отримана розрахункова сума, на вашу думку, є вірною, натисніть на Подання заяви та оберіть Дія.Карту для виплат. Перевірте заяву та підтвердьте, що відмовляєтеся від інших видів допомоги, адже усі їх об’єднають в одну виплату. Підтвердіть заяву через Дія.Підпис, надішліть запрошення на отримання допомоги усім повнолітнім членам родини. Коли будуть зібрані усі підписи – заява буде надіслана автоматично. Після схвалення чекайте на сповіщення про призначення допомоги.

Таким чином, замість подачі п’яти різних заяв і походів у держустанови наразі буде достатньо зробити декілька кліків у Дії.

Послугу реалізовує Мінцифри спільно з Мінсоцполітики, за підтримки проєкту Дія, що втілюється ООН за фінансування Швеції.

У той же час український бізнесмен, співвласник Monobank Олег Гороховський оголосив, що якщо виплату оформити на картку Дія.Карта mono, то до розрахованої державою суми Монобанк додасть ще 500 гривень.

Наразі він не уточнив, який термін триватиме бонусна виплата, і чи буде вона одноразовою або постійною.

Наголосимо, що з 1 жовтня 2025 року оформити Базову соціальну допомогу зможуть усі категорії людей, що відповідають критеріям Порядку – мають відповідне матеріальне та соціальне становище і потребу в державній підтримці.

До цього, влітку 2025 року, системою змогли скористатися лиш ті, хто уже мав соціальні виплати, а з жовтня на допомогу зможуть податися усі інші охочі.

Зазначимо, що для припинення виплат допомоги необхідно буде подати відповідну заяву, або ж допомога зникне автоматично, якщо у сім’ї змінилась сума доходу чи складу (хтось народився або помер).

Допомога призначається строком на шість місяців, та має можливість автоматичного продовження на два роки.

Нова базова соцдопомога з 1 січня 2026 року: що зміниться

Як повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, Кабмін пропонує запровадити нову базову соцдопомогу з 1 січня 2026 року.

Так, був схвалений проєкт Закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання базової соціальної допомоги.

Цим законопроєктом пропонують державну соціальну допомогу для малозабезпечених сімей трансформувати в базову соціальну допомогу і таким чином об’єднати окремі види державної допомоги.

– Передбачається, що базова соціальна допомога надаватиметься найуразливішим категоріям населення як основний засіб подолання бідності та реагування на складні життєві обставини, – йдеться у поясненні проєкту.

Пропонується, щоб розмір базової соціальної допомоги визначали як різницю між сукупним розміром базової величини для всіх членів сім’ї та середньомісячним доходом сім’ї.

Розмір базової величини для сімʼї збираються визначати на рівні 100 відсотків такої базової величини для першого члена сімʼї (уповноваженого представника сімʼї) та 70 відсотків такої базової величини – для кожного наступного члена сімʼї, відповідно до яких розраховується допомога.

У той же час на кожну дитину віком до 18 років та на осіб з інвалідністю І або II групи розмір базової величини пропонується визначати на рівні 100 відсотків такої базової величини.Більше деталей щодо того, як отримати допомогу малозабезпеченій сім’ї, можна прочитати в матеріалі Фактів ICTV.

