Через обстріл Славутича на Чорнобильській АЕС виник блекаут – Міненерго
Через ворожий обстріл енергооб’єкту у Славутичі Чорнобильська АЕС опинилась у блекауті.
Блекаут на Чорнобильській АЕС через обстріл Славутича
Через російський обстріл енергетичної інфраструктури у Київській області у місті Славутич на об’єктах ДСП Чорнобильська АЕС виникла надзвичайна ситуація, інформує Міністерства енергетики України.
– Внаслідок стрибків напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об’єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля, – йдеться у повідомленні.
Наразі фахівці проводять роботи з відновлення електропостачання.
Нагадаємо, що у середу, 1 жовтня, стало відомо, що у Славутичі зникло світло внаслідок атаки російських військ по електропідстанції.
Фото: Gekaskr/Dreamstime.com