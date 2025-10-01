Через ворожий обстріл енергооб’єкту у Славутичі Чорнобильська АЕС опинилась у блекауті.

Блекаут на Чорнобильській АЕС через обстріл Славутича

Через російський обстріл енергетичної інфраструктури у Київській області у місті Славутич на об’єктах ДСП Чорнобильська АЕС виникла надзвичайна ситуація, інформує Міністерства енергетики України.

– Внаслідок стрибків напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об’єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля, – йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці проводять роботи з відновлення електропостачання.

Нагадаємо, що у середу, 1 жовтня, стало відомо, що у Славутичі зникло світло внаслідок атаки російських військ по електропідстанції.

Фото: Gekaskr/Dreamstime.com

