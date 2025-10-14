Два румунські катери з чотирма людьми порушили державний кордон України на річці Дунай.

Порушення кордону України румунськими катерами

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, порушників затримано з різницею у кілька годин.

Згодом стало відомо, що обидва судна вийшли на риболовлю без карт та навігаційних приладів, внаслідок чого випадково зайшли у внутрішні води України.

Зараз дивляться

За інформацією Держприкордонслужби, на чотирьох громадян Румунії складено адміністративні протоколи за незаконний перетин державного кордону.

У Держприкордонслужбі наголосили, що чотирьох порушників передано румунській стороні.

День тому, 13 жовтня, житель Полтавщини намагався незаконно перетнути державний кордон України через Дністер.

Як зазначили у Держприкордонслужбі, чоловік ретельно підготувався: придбав гумовий каяк та весло, у кошик для пікніка склав взуття, повербанк та інші речі, а перед запливом проводив тренування на озері в Кременчуці для відточування навичок.

Проте йому не вдалося дістатися берега сусідньої країни, оскільки порушника вдалося затримати ще на початку запливу. За інформацією ДПСУ, чоловіка притягнуто до адмінвідповідальності.

Читайте також
Естонія закрила пункт пропуску Саатсе: біля кордону помітили російських військових
російські окупанти у Криму

Фото: Держприкордонслужба

Пов'язані теми:

ДунайКордони УкраїниРумуніяукраїнський кордон
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.