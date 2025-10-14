Два румунські катери з чотирма людьми порушили державний кордон України на річці Дунай.

Порушення кордону України румунськими катерами

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, порушників затримано з різницею у кілька годин.

Згодом стало відомо, що обидва судна вийшли на риболовлю без карт та навігаційних приладів, внаслідок чого випадково зайшли у внутрішні води України.

За інформацією Держприкордонслужби, на чотирьох громадян Румунії складено адміністративні протоколи за незаконний перетин державного кордону.

У Держприкордонслужбі наголосили, що чотирьох порушників передано румунській стороні.

День тому, 13 жовтня, житель Полтавщини намагався незаконно перетнути державний кордон України через Дністер.

Як зазначили у Держприкордонслужбі, чоловік ретельно підготувався: придбав гумовий каяк та весло, у кошик для пікніка склав взуття, повербанк та інші речі, а перед запливом проводив тренування на озері в Кременчуці для відточування навичок.

Проте йому не вдалося дістатися берега сусідньої країни, оскільки порушника вдалося затримати ще на початку запливу. За інформацією ДПСУ, чоловіка притягнуто до адмінвідповідальності.

Фото : Держприкордонслужба

