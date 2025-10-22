У наданні допомоги малозабезпеченим сім’ям з 1 листопада 2025 року відбудеться низка змін.

Як саме можна розрахувати допомогу малозабезпеченій сім’ї і що в цілому варто знати про фінансову допомогу малозабезпеченим сім’ям у листопаді 2025 року – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Термін ідентифікації подовжений: що варто знати

Пенсійний фонд повідомив у жовтні, що необхідність пройти фізичну ідентифікацію для надання допомоги малозабезпеченим сім’ям подовжили до 1 листопада.

Зараз дивляться

Це стосується в першу чергу тих одержувачів соціальної допомоги, які отримували виплати з лютого 2022 по червень 2025 років.

Без проходження фізичної ідентифікації виплати будуть припинені автоматично.

Інструкція з проходження фізичної ідентифікації виглядає так:

прийти у сервісний центр Пенсійного фонду з паспортом або скористатись послугою Дія.Підпис в особистому кабінеті на порталі електронних послуг ПФ;

скористатись відеозв’язком, тільки попередньо треба подати заявку на порталі ПФ;

звернутися до дипломатичної установи за кордоном.

У той же час особи, які вже втратили виплати у вересні 2025 року, можуть звернутися до територіального органу фонду для призначення поновлення виплат.

У Пенсійному фонді також зазначили, що одержувачі державних соціальних послуг, яким у вересні 2025-го припинено виплати, мають звернутися до територіального органу фонду із заявою та необхідними документами для призначення та продовження виплат.

Допомога для малозабезпечених сімей від УВКБ ООН

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) повідомило, що планує надати допомогу українцям з прифронтових громад для підготовки до осінньо-зимового сезону 2025-2026 років.

Очікується, що на підтримку домогосподарств надаватимуть по 19,4 тис. грн.

Це одноразова грошова допомога, яка допоможе сім’ям у прифронтових районах придбати тверде паливо для опалення взимку.

На допомогу можуть претендувати громадяни, які на дату подання заяви проживають у таких регіонах: Сумська, Харківська, Херсонська, Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Чернігівська області.

Пріоритет надаватиметься громадянам, які проживають у населених пунктах/територіальних громадах у межах 10-кілометрової зони від державного кордону з РФ або лінії фронту.

Допомога для малозабезпеченої сім’ї: як розрахувати

Зауважимо, що за допомогою малозабезпеченій сім’ї в Україні можуть звернутися особи, яких визнали тими, хто належить до цієї категорії.

Такими вважаються ті, хто має сукупний дохід, який не перевищує прожитковий мінімум.

Прожитковий мінімум конкретної сім’ї можна порахувати, якщо скласти прожиткові мінімуми кожного члена родини.

Станом на 1 листопада 2025 року, якщо рахувати прожитковий мінімум сім’ї з чотирьох людей – матері, батька і двох дітей віком до шести і від шести до 18 років, то їхня сума прожиткового мінімуму, згідно держбюджету-2025, становитиме:

Мати (прожитковий мінімум для працездатних осіб) + батько (прожитковий мінімум для працездатних осіб) + дитина до шести років + дитина віком віком від шести до 18 років.

Розрахунок: 3 028 грн + 3 028 грн + 2 563 грн + 3 196 грн = 11 815 грн.

Тож якщо сукупний дохід вашої сім’ї менший за розраховану суму, допомога, на яку можна розраховувати, дорівнює різниці між отриманим результатом і фактичним доходом сім’ї.

Крім того, за законом Про державний бюджет України на 2025 рік, прожитковий мінімум для надання допомоги малозабезпеченій сім’ї підвищили на 5%

За ст. 9 цього закону, у 2025 році рівень прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму населення досягнув:

+60% від мінімуму додається для працездатних осіб (збільшився з 1 665,4 грн до 1 816,8 грн);

+145% від мінімуму додали для дітей (до 6 років – зріс із 3 588,2 грн до 3 716,35; з 6 до 18 років – із 4 474,4 грн до 4 634,2 грн);

+100% – особам, що втратили працездатність, а також людям з інвалідністю.

На підтримку малозабезпеченим родинам в цілому хотіли спрямувати 19,7 млрд грн. У Мінсоцполітики вважають, що такі видатки допоможуть забезпечети найвразливіші малозабезпечені родини.

Базова соцдопомога з 1 січня 2026 року: що треба знати

Постійний представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук повідомив, що Кабмін з 1 січня 2026 року хоче запровадити для українців нову базову соцдопомогу.

Для цього ухвалили проєкт закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання базової соціальної допомоги, за яким планують трансформувати державну соцдопомогу для малозабезпечених сімей в базову соціальну допомогу. Таким чином вони хочуть об’єднати окремі види державної допомоги.

– Передбачається, що базова соціальна допомога надаватиметься найуразливішим категоріям населення як основний засіб подолання бідності та реагування на складні життєві обставини, – пояснюють автори проєкту.

Таким чином, розмір базової соцдопомоги визначатимуть як різницю між сукупним розміром базової величини для всіх членів сім’ї та середньомісячним доходом сім’ї.

Базову величину для сім’ї визначатимуть на рівні 100% базової величини для першого члена сім’ї (уповноваженого представника) та 70% такої величини для кожного наступного її члена.

Тим часом на кожну дитину, молодшу за 18 років та на осіб з інвалідністю І чи ІІ групи розмір базової величини пропонують визначати на рівні 100% від такої базової величини.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.