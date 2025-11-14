Уранці 14 листопада російські війська застосували ракету Циркон по Сумській області.

Такі попередні дані озвучив президент Володимир Зеленський.

Факти ICTV зібрали характеристики ракети Циркон, якою РФ могла обстріляти Україну.

Що відомо про ракету Циркон

У травні 2022 року з російського корабля Адмірал Горшков було здійснено випробувальний запуск гіперзвукової ракети Циркон у Баренцовому морі.

Крилата ракета вразила морську ціль на відстані 1 тис. км у Білому морі.

Гіперзвукова крилата ракета Циркон – це протикорабельна ракета з повітряно-ракетним двигуном, що здатна маневрувати. Призначена для ураження кораблів (фрегатів, авіаносців) та наземних об’єктів.

За даними росЗМІ, цій ракеті “аналогів немає”, оскільки і швидкість, і висоту, і дальність Циркону неспроможні зафіксувати жодні системи ПРО. Ракета Циркон – це нібито гіперзвукова ракета, яка, відповідно до заяви Путіна, має дальність польоту понад 1 тис. км та розвиває швидкість до 9 Маха (3 км/с).

– Циркон – це протикорабельна ракета, яка підіймається на дуже велику висоту, розвиває швидкість до 10 Махів і падає на ціль. Як заявляють в РФ, завдяки тому, що ракета розвиває гіперзвукову швидкість, її на низхідній траєкторії нібито неможливо перехопити. По ідеї, вона має огортатися плазмою, а крізь плазму ефірні хвилі радару її не бачать, – зазначає військовий експерт Олег Жданов.

Вона призначена для ураження як наземних, так і надводних цілей. Заявлено, що вона має маршову ділянку на висоті 30-40 км.

Також Міноборони РФ доволі регулярно демонструвало пуски Циркону під час випробувань. Більшість із цих відео були абсолютно неінформативними, зробленими уночі. Лише у 2022 році в РФ почали публікувати більш-менш детальні відео пусків.

За планами РФ, ракета Циркон має замінити в обороні важку протикорабельну ракету Гарпун. Може запускатися з підводних човнів типу Іркутськ та фрегатів.

– Цікавий момент, що в РФ досі не заявили, на яку дальність летить Циркон. Тобто в різних джерелах вказано різні характеристики – від 400 до 1 тис. км, – каже Жданов.

Основні характеристики

Швидкість: Відкриті російські джерела заявляють, що ракета Циркон має величезну швидкість – 8-9 Махів (10 тис. км\година).

Висота польоту: 30-40 км.

Дальність: від 450 км до 1 тис. км. Європейські відкриті джерела дають цифри 450-650, російські – 1 тис.

Довжина ракети: 8-9,5 м.

Вага: 300-400 кг.

