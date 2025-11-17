Як продати авто після ДТП і коли це можна зробити

Потрапити в дорожньо-транспортну пригоду – це завжди величезний стрес, навіть якщо ніхто не постраждав. Окрім емоційного напруження, перед власником пошкодженого автомобіля одразу постає низка фінансових та юридичних питань.

Головні з них: що робити з авто далі? Ремонтувати чи позбутися? І як продати авто після ДТП з мінімальними втратами часу та грошей?

Багато водіїв губляться, не знаючи, з чого почати, чи потрібно чекати рішення суду або виплат від страхової. Ця стаття – ваш детальний посібник із продажу пошкодженого автомобіля в Україні у 2025 році.

Команда авторів прокатної компанії VanRent в Києві дослідили питання і підготували детальну інструкцію, яка враховує юридичні нюанси, фінансову доцільність та різні стратегії продажу.

Коли можна продавати авто після ДТП?

Найперше питання, яке виникає у власника: коли можна продати машину після аварії? Чи є якийсь період очікування, чи потрібно чекати закриття справи в поліції?

Відповідь ділиться на два аспекти: юридичний та фінансовий.

Юридичний факт

Ви маєте повне законне право продати свій автомобіль у будь-який момент після ДТП, хоч у той самий день. Українське законодавство не встановлює жодних обмежень чи карантинів на продаж пошкодженого майна.

Фінансовий (і ключовий) факт

Розумний та фінансово вигідний час для продажу – після того, як страхова компанія (ваша або винуватця) проведе огляд та експертизу автомобіля.

Чому це критично важливо? Експерт зі страхової компанії (або аварійний комісар) має офіційно зафіксувати абсолютно всі пошкодження у відповідному акті огляду та скласти калькуляцію збитків. Цей документ є єдиною підставою для отримання вами страхової виплати.

Якщо ви продасте авто до огляду страховою, ви майже гарантовано втратите право на страхове відшкодування. Новий власник не буде займатися вашою страховою справою, а страхова компанія відмовить у виплаті, оскільки не зможе верифікувати пошкодження.

Виняток: Єдиний виняток – це продаж авто компаніям, що пропонують терміновий викуп авто. Вони часто готові забрати машину просто з місця ДТП. Однак у такому випадку вони або закладають очікувану суму виплати у ціну (сильно її знижуючи), або в договорі чітко прописується, що право на отримання страхового відшкодування переходить до них.

Оцінка збитків

Це головна фінансова дилема. Щоб ухвалити зважене рішення, потрібна об’єктивна оцінка авто після ДТП. Не покладайтеся лише на висновок СТО, запропонованого страховою компанією. Отримайте незалежну оцінку вартості відновлювального ремонту ще на 2-3 різних сервісах.

Після цього ви зможете порівняти цифри. Існує поняття “тотал” або “фізичне знищення”. Зазвичай автомобіль вважається тотальним, якщо вартість його ремонту перевищує 70-80% його ринкової вартості до моменту ДТП.

Розглянемо обидва варіанти.

Продаж битих авто

Переваги:

Ви отримуєте гроші одразу.

Не потрібно шукати запчастини, контролювати СТО та тижнями чекати на завершення ремонту.

Ви фіксуєте збиток і позбуваєтеся проблемного активу.

Недоліки:

Це найнижча ціна, яку ви можете отримати. Покупець (особливо перекупник) закладає у вартість усі ризики, вартість ремонту та, звісно, свій заробіток.

Ремонт перед продажем

Переваги:

Відремонтоване авто можна продати значно дорожче, ніж ціна після ДТП + вартість ремонту.

Недоліки:

Процес може затягнутися на місяці.

Вимагає великих інвестицій “тут і зараз”, особливо якщо страхової виплати не вистачає.

Неякісний гаражний ремонт буде легко виявлений експертами при огляді. Покупці дуже бояться авто з погано відновленою геометрією кузова або стріляними подушками безпеки. Такий “биток” все одно продаватиметься з великим дисконтом.

Три способи продати авто після ДТП

Отже, ви вирішили продавати відразу після ДТП. Куди саме звернутися? Існує три основні канали продажу.

Спосіб 1: Самостійний продаж (приватним особам, на запчастини)

Це класичний шлях: розміщення оголошень на спеціалізованих сайтах (Auto.RIA, RST тощо).

Переваги:

Ви контролюєте ціну і можете отримати максимальну суму, яку ринок готовий дати.

Недоліки:

Процес вимагає часу та терпіння.

Вам доведеться спілкуватися з десятками покупців, більшість із яких будуть агресивно збивати ціну до мінімуму.

Ви зобов’язані вказати в оголошенні “Після ДТП” та додати чесні фото всіх пошкоджень.

Якщо авто тотальне і відновленню не підлягає, його можна продати на розбір на запчастини. Це може бути фінансово вигідніше, ніж продаж цілком, але вимагає ще більше часу на пошук покупців на окремі агрегати (двигун, КПП, елементи салону).

Спосіб 2: Продаж через сервіси термінового викупу авто

Це найшвидший спосіб. Існує цілий ринок компаній, що пропонують викуп авто після ДТП.

Переваги:

Гроші можна отримати протягом кількох годин або одного дня.

Компанія сама приїжджає, оцінює, оформлює документи та забирає авто (часто власним евакуатором, що актуально, якщо потрібно продати авто не на ходу).

Недоліки:

Це найменш вигідний варіант. Дисконт від ринкової вартості (навіть з урахуванням пошкоджень) може сягати 20-40%.

Спосіб 3: Продаж через аукціони битих авто

В Україні набувають популярності онлайн-аукціони для пошкоджених автомобілів, схожі на американські Copart чи IAAI. Ви виставляєте авто як лот, і за нього змагаються покупці (часто це ті ж самі “перекупники” або СТО).

Переваги:

Ви бачите реальні ставки в режимі реального часу.

Змагання може підняти ціну вище, ніж та, яку запропонує сервіс викупу.

Недоліки:

Процес займає більше часу, ніж терміновий викуп (кілька днів або тижнів).

Ви можете не отримати бажаної ціни з першого разу.

Покрокова інструкція: як продати авто після ДТП?

Якщо ви обрали шлях продажу, ось узагальнений алгоритм дій:

Фіксація ДТП: Переконайтеся, що маєте на руках довідку з поліції або правильно оформлений Європротокол. Оцінка страховою: Викличте експерта страхової компанії для огляду та калькуляції збитків. Не ремонтуйте і не продавайте авто до цього! Незалежна оцінка: Отримайте 1-2 альтернативні кошториси ремонту на СТО, яким ви довіряєте. Ухвалення рішення: Порівняйте вартість ремонту з ринковою ціною авто і вирішіть: ремонт чи продаж “як є”. Збір документів: Підготуйте пакет документів (детальний список нижче). Вибір каналу продажу: Визначтеся, як ви будете продавати (приватно, через викуп чи аукціон). Оформлення угоди: У 2025 році процес перереєстрації значно спрощений. Завдяки інтеграції сервісів МВС у Дію, договір купівлі-продажу можна укласти та переоформити авто дистанційно (онлайн). Поняття зняття з обліку авто після ДТП (або будь-якого іншого) вже не актуальне. Договір купівлі-продажу є підставою для прямої перереєстрації ТЗ на нового власника в Сервісному Центрі МВС або в Дії. Податкові аспекти: Пам’ятайте про податки. Якщо це ваш перший продаж легкового авто за 2025 рік, податок (ПДФО та військовий збір) дорівнює нулю. Якщо другий – 5% + 1.5%. Якщо третій і більше – 18% + 1.5%. Дохід, отриманий від продажу, необхідно буде задекларувати, подавши податкову декларацію до 1 травня 2026 року.

Які документи потрібні для продажу битого автомобіля?

Для успішного та прозорого продажу вам знадобиться чіткий пакет документів.

Обов’язковий список (для перереєстрації):

Ваш паспорт (або ID-картка з довідкою про реєстрацію). Ваш ідентифікаційний код (ІПН). Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт).

Наполегливо рекомендований список (для довіри покупця):

Документи, що підтверджують ДТП (довідка поліції або Європротокол). Акт огляду та калькуляція збитків від страхової компанії. (Якщо ремонт проводився) Рахунки та акти виконаних робіт із СТО.

Важливий юридичний факт: Ніколи не приховуйте факт ДТП від покупця. По-перше, це неетично. По-друге, це дуже легко перевіряється через відкриті бази даних або під час огляду будь-яким кваліфікованим експертом. Якщо обман розкриється після угоди, її може бути визнано недійсною через суд.

Поширені запитання (FAQ)

Чи можна продати кредитне авто після ДТП?

Так, але це значно складніше. Автомобіль перебуває в заставі у банку (обтяження). Вам необхідно отримати офіційний дозвіл від банку на продаж. Зазвичай, кошти від продажу спершу йдуть на повне погашення залишку кредиту, і лише різницю (якщо вона є) ви отримуєте на руки.

Як продати авто не на ходу?

Якщо автомобіль не може пересуватися самостійно, ваші найкращі варіанти – це терміновий викуп авто або продаж на розбір. Компанії, що займаються викупом, зазвичай мають власні евакуатори і забирають продати авто не на ходу безпосередньо з вашої стоянки чи гаража. Продати такий автомобіль приватній особі набагато важче.

Чи впливає ступінь пошкодження на можливість продажу?

Він впливає не на можливість продажу, а на ціну та канал продажу. Продати можна автомобіль у будь-якому стані. Легкі пошкодження (бампер, крило) дозволяють продавати авто на загальному ринку. Серйозні пошкодження (“тотал”, порушена геометрія, авто “не на ходу”) звужують ваш вибір до сервісів викупу або “розборок”.

Що робити, якщо документи втрачено під час ДТП?

Якщо разом із речами в авто було втрачено, наприклад, техпаспорт (свідоцтво про реєстрацію), ви не зможете продати автомобіль. Першим кроком має бути відновлення документів. Це можна зробити у будь-якому Сервісному Центрі МВС або через застосунок Дія, замовивши дублікат свідоцтва.

