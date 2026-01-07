Проблема, коли продуває пластикове вікно, може виникнути навіть у відносно нових квартирах і будинках.

Металопластикові конструкції вважають герметичними, однак на практиці мешканці нерідко скаржаться, що з пластикових вікон починає дути уже через кілька років після встановлення. Причини цього зазвичай технічні та цілком пояснювані.

У таких випадках важливо не відкладати вирішення проблеми. На спеціалізованих сервісах, зокрема на sklo.ua, можна отримати професійну консультацію щодо регулювання, ремонту, заміни або встановлення віконних конструкцій.

Зараз дивляться

Чому продуває пластикові вікна: основні причини

Найчастіше продування у пластикових вікнах пов’язане з кількома типовими причинами:

зношенням ущільнювачів — з часом гума втрачає еластичність, перестає щільно прилягати до рами й пропускає холодне повітря;

відсутністю сезонного регулювання стулок, через що притиск узимку залишається недостатнім;

помилками при встановленні — неправильний монтаж може стати причиною продування пластикового вікна, особливо якщо були порушені технології герметизації або утеплення монтажного шва.

У таких випадках проблема часто проявляється не одразу, а через певний час експлуатації.

Продуває пластикове вікно: що перевірити

Коли продуває пластикове вікно, насамперед варто звернути увагу на базові моменти:

стан ущільнювача;

щільність закривання стулки;

положення та роботу фурнітури.

Іноді достатньо простого регулювання або очищення механізмів, щоб усунути дискомфорт.

Втім, якщо після таких дій дує з пластикових вікон і далі, без допомоги спеціаліста не обійтися.

Професійна діагностика дозволяє точно визначити, чи проблема в регулюванні, зношенні елементів або ж у монтажі. Тоді ви зможете ухвалити відповідне рішення та повернути тепло в оселю.

Що робити, якщо продуває пластикове вікно

У ситуаціях, коли продуває пластикове вікно, оптимальним рішенням є комплексний підхід. Він може включати:

заміну ущільнювачів;

відновлення герметичності монтажного шва;

ремонт або регулювання фурнітури.

У складніших випадках фахівці радять розглянути повну заміну віконної конструкції, не чекаючи серйозних морозів і зростання витрат на опалення.

Чому не варто ігнорувати продування

Постійне продування у пластикових вікнах — це не лише відчуття холоду та дискомфорту.

Воно призводить до втрати тепла, появи конденсату, погіршення мікроклімату в оселі та передчасного зношення всієї віконної системи.

Вчасне усунення проблеми допомагає зберегти затишок в оселі й уникнути додаткових витрат у майбутньому.