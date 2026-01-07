Продуває пластикове вікно: що слід зробити першою чергою
Проблема, коли продуває пластикове вікно, може виникнути навіть у відносно нових квартирах і будинках.
Металопластикові конструкції вважають герметичними, однак на практиці мешканці нерідко скаржаться, що з пластикових вікон починає дути уже через кілька років після встановлення. Причини цього зазвичай технічні та цілком пояснювані.
У таких випадках важливо не відкладати вирішення проблеми. На спеціалізованих сервісах, зокрема на sklo.ua, можна отримати професійну консультацію щодо регулювання, ремонту, заміни або встановлення віконних конструкцій.
Чому продуває пластикові вікна: основні причини
Найчастіше продування у пластикових вікнах пов’язане з кількома типовими причинами:
- зношенням ущільнювачів — з часом гума втрачає еластичність, перестає щільно прилягати до рами й пропускає холодне повітря;
- відсутністю сезонного регулювання стулок, через що притиск узимку залишається недостатнім;
- помилками при встановленні — неправильний монтаж може стати причиною продування пластикового вікна, особливо якщо були порушені технології герметизації або утеплення монтажного шва.
У таких випадках проблема часто проявляється не одразу, а через певний час експлуатації.
Продуває пластикове вікно: що перевірити
Коли продуває пластикове вікно, насамперед варто звернути увагу на базові моменти:
- стан ущільнювача;
- щільність закривання стулки;
- положення та роботу фурнітури.
Іноді достатньо простого регулювання або очищення механізмів, щоб усунути дискомфорт.
Втім, якщо після таких дій дує з пластикових вікон і далі, без допомоги спеціаліста не обійтися.
Професійна діагностика дозволяє точно визначити, чи проблема в регулюванні, зношенні елементів або ж у монтажі. Тоді ви зможете ухвалити відповідне рішення та повернути тепло в оселю.
Що робити, якщо продуває пластикове вікно
У ситуаціях, коли продуває пластикове вікно, оптимальним рішенням є комплексний підхід. Він може включати:
- заміну ущільнювачів;
- відновлення герметичності монтажного шва;
- ремонт або регулювання фурнітури.
У складніших випадках фахівці радять розглянути повну заміну віконної конструкції, не чекаючи серйозних морозів і зростання витрат на опалення.
Чому не варто ігнорувати продування
Постійне продування у пластикових вікнах — це не лише відчуття холоду та дискомфорту.
Воно призводить до втрати тепла, появи конденсату, погіршення мікроклімату в оселі та передчасного зношення всієї віконної системи.
Вчасне усунення проблеми допомагає зберегти затишок в оселі й уникнути додаткових витрат у майбутньому.