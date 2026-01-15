У п’ятницю, 16 січня, на всій території України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це інформує Укренерго.

Графіки відключення світла по всій Україні

– Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, – йдеться у повідомленні.

В енергосистемі ситуація може змінюватися. Час і обсяг відключень за конкретною адресою споживачам радять перевіряти на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Зараз дивляться

У компанії закликають економно використовувати електроенергію в ті години, коли вона подається за графіком.

Графіки відключення світла у Київській області

ДТЕК оприлюднив графіки відключення світла, що будуть запроваджені на Київщині завтра.

У частині Броварського та Бориспільського районів області тривають екстрені відключення.

Графіки відключення світла у Черкаській області

На Черкащині 16 січня за командою НЕК Укренерго будуть запроваджені графіки погодинних вимкнень електроенергії. Про це повідомили в Черкасиобленерго.

Електропостачання буде відсутнє у такі години:

1.1 00:00 – 02:00, 04:00 – 08:30, 10:00 – 14:30, 16:00 – 20:00, 22:00 – 24:00

1.2 00:00 – 02:00, 05:00 – 08:30, 10:30 – 15:00, 16:30 – 20:00, 22:00 – 24:00

2.1 03:00 – 06:00, 08:30 – 13:00, 14:30 – 18:00, 20:00 – 22:00

2.2 02:00 – 06:00, 08:30 – 13:00, 14:30 – 19:00, 21:00 – 24:00

3.1 00:00 – 03:00, 06:00 – 10:00, 11:30 – 16:00, 17:30 – 21:00, 23:00 – 24:00

3.2 00:00 – 01:00, 04:00 – 08:00, 10:00 – 14:30, 16:00 – 20:00, 22:00 – 24:00

4.1 01:00 – 04:00, 06:00 – 10:00, 11:30 – 16:00, 17:30 – 22:00

4.2 00:00 – 02:00, 04:00 – 07:30, 09:00 – 13:30, 15:00 – 19:30, 22:00 – 24:00

5.1 02:00 – 06:00, 07:30 – 11:30, 13:00 – 17:30, 19:30 – 22:00

5.2 00:00 – 04:00, 07:00 – 11:30, 13:00 – 17:30, 19:00 – 22:00

6.1 02:00 – 05:00, 08:00 – 12:00, 13:30 – 18:00, 20:00 – 23:00

6.2 00:00 – 04:00, 06:00 – 10:30, 12:00 – 16:30, 18:00 – 22:00

Нагадаємо, Україна скликає енергетичний Рамштайн через важку ситуацію в енергетиці, яка є наслідком ворожих ударів по енергетичних об’єктах.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що уряд впроваджує комплекс рішень для подолання наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці.

Йдеться про пом’якшення комендантської години, подовження шкільних канікул, контроль над роботою пунктів незламності.