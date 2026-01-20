В умовах частих відключень електроенергії генератори стали незамінним обладнанням для власників приватних будинків та малого й середнього бізнесу.

Проте неправильне підключення або недотримання правил експлуатації може призвести до серйозних наслідків – від поломки пристрою до пожежі або ураження струмом.

Як підключити генератор до будинку, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Принагідно зауважуємо, що ця стаття має інформаційний та ознайомчий характер. Факти ICTV рекомендують скористатися послугами фахівців для підключення генератора до будинку.

Як підключити генератор до будинку: способи

Загалом існує кілька способів підключення генератора до будинку. Експерт, доцент Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Андрій Яворський пояснив УНІАН, що генератор завжди слід підключати через подовжувач.

Це дозволяє розташувати його на безпечній відстані від будівлі – близько шести метрів від вікон і дверей та щонайменше один метр від суцільної стіни. Кабель подовжувача має бути з подвійною ізоляцією, з перерізом не менше 2,5 мм², а його оптимальна довжина становить близько 20 метрів.

Особливу увагу слід приділяти заземленню корпусу генератора. Для цього використовують металевий штир, забитий у землю, до якого приєднують гнучкий провідник із перетином не менше 6 мм².

Заземлення дозволяє уникнути ураження струмом у разі поломки або пошкодження ізоляції, коли небезпечний потенціал може з’явитися на корпусі генератора.

Як підключити генератор до будинку через розетку та чи варто це робити

Яворський категорично застерігає від прямого підключення генератора до домашньої розетки через подовжувач типу “вилка-вилка”.

Це може призвести до одночасної подачі електроенергії з мережі та генератора, що небезпечно і часто стає причиною аварій, пожеж і виходу обладнання з ладу.

За його словами, найбезпечніший спосіб, як під’єднати генератор до будинку та організувати резервне живлення – система введення резерву, яка автоматично перемикає джерела електроенергії між генератором і мережею.

Для побутових потреб можна використати простий подовжувач із розетками, підключаючи лише ті прилади, які не перевантажують генератор.

Як підключити інверторний генератор до будинку

Найбільш безпечний спосіб підключення інверторного генератора до будинку – через трипозиційний рубильник або систему автоматичного введення резерву (АВР), яка дозволяє перемикатися між мережею та генератором через щиток.

Цей метод вимагає вимкнення живлення та правильного монтажу кабелів і перемикачів. Простий, але менш безпечний варіант – підключення генератора через звичайну розетку, що потребує постійного контролю та відключення мережі перед роботою.

Головне правило – ніколи не підключати генератор паралельно з мережею, щоб уникнути ураження струмом і пошкодження електроприладів.

Перед тим, як підключити генератор до мережі, обов’язково ознайомтеся з умовами експлуатації, адже побутові генератори не розраховані на цілодобову роботу. Як правило, вони можуть працювати до п’яти годин безперервно, після чого потрібна перерва приблизно півгодини для охолодження.

Також важливо не перевантажувати пристрій – підключені прилади не повинні споживати більше 80% від номінальної потужності генератора.

Основні правила безпечного підключення генератора:

Використовувати подовжувач із відповідним кабелем.

Забезпечити надійне заземлення корпусу.

Дотримання цих рекомендацій дозволяє безпечно користуватися генератором, захистити людей і техніку, а також зменшити ризик аварій і пожеж.

Як підключити трифазний генератор до будинку

Спершу переконайтеся, що характеристики генератора відповідають вашій мережі. Важливо знати, чи у вас трифазна мережа, чи однофазна. Трифазний генератор має три виходи для підключення до фаз (A, B, C), а заземлення генератора обов’язково повинно бути підключене до землі будинку.

Схеми підключення трифазного дизельного і бензинового генератора однакові. Якщо генератор трифазний, а мережа у вас однофазна, користуйтеся лише однією фазою і не забувайте про заземлення. Також важливо перевірити, щоб напруга і частота генератора відповідали вашій мережі.

Ми категорично не рекомендуємо виконувати таке підключення самостійно. Для організації резервного живлення власного будинку обов’язково звертайтеся до кваліфікованих спеціалістів і в жодному разі не намагайтеся робити це самотужки.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.