Наступний тиждень в Україні пройде під впливом антициклону, тому погода буде стабільною, сухою та з поступовим підвищенням температури.

Опадів у більшості регіонів не прогнозують, а денні показники дедалі більше нагадуватимуть справжню весну.

Про це Фактам ICTV ексклюзивно розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

Якою буде погода в Україні на наступному тижні

За її словами, найближчими днями погодні умови залишатимуться спокійними.

Синоптикиня пояснила, що погоду в Україні визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

– Починаючи вже від завтра у більшості регіонів буде поле підвищеного атмосферного тиску, тобто антициклон. Він забезпечить суху, спокійну погоду… про ніякі опади в найближчій синоптичній перспективі мова не йде, – сказала Птуха.

Водночас на півночі та північному сході країни місцями можлива ожеледиця.

Це пов’язано зі збереженням снігового покриву та нічними морозами.

– Там можуть бути такі значення: сніг вдень тане, але вночі, за рахунок температури нижче нуля, може підмерзати ця волога, – пояснила синоптикиня.

Вітер упродовж наступних днів буде слабким — приблизно 3–8 метрів за секунду і не створюватиме дискомфорту.

Нічні температури ще можуть опускатися до невеликих морозів.

– Найближчі кілька днів температура вночі ще 0–5 морозу, але вдень вже у більшості регіонів плюс 3… плюс 8, – розповіла Птуха.

На заході країни потепління відчуватиметься швидше, від 7 до 15 градусів тепла.

Починаючи з 8 березня, за прогнозом синоптиків, у більшості областей вдень буде +7…+12 °C, а 10–11 березня температура підвищиться ще більше.

– В денні години 10–11 березня взагалі плюс 9… плюс 15 в Україні. Закарпаття, Прикарпаття місцями до 16–18 тепла, – зазначила вона.

Погода у Києві

У столиці погодні умови будуть подібними до загальноукраїнських.

– В нас опадів впродовж найближчих днів і практично всього наступного тижня не очікуємо… Київщина перебуватиме практично в центрі антициклону, тому багато буде сонця, – сказала Птуха.

За її словами, нічні температури в Києві до 9 березня залишатимуться близькими до нуля, а вдень поступово зростатимуть.

Синоптикиня нагадала, що березень є перехідним місяцем, тому погодні умови можуть бути мінливими.

– Березень – це перехідний місяць між сезонами. Він може бути досить різним і контрастним… для нього характерна мінливість, – пояснила вона.

Попри це, перша половина місяця поки що виглядає спокійною.

Водночас синоптики радять стежити за гідрологічними попередженнями.

Через весняне водопілля на річці Південний Буг та її притоках у Вінницькій, Черкаській та Одеській областях 6-9 березня можливе підвищення рівня води на 10-30 сантиметрів, що відповідає першому рівню небезпеки.

