Квітень продовжує випробувати українців на міцність. Попри те, що весна вже у розпалі, на зміну сонячним дням прийшло суттєве похолодання з дощами та навіть нічними морозами.

Багатьох зараз цікавить лише одне питання: коли буде тепло в Україні та чи встигне погода змінитися до кінця місяця.

Про те, коли прийде потепління в Україну та до чого готуватися найближчими днями, розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди на найближчі дні

За словами експертки, синоптична ситуація в Україні найближчим часом залишатиметься складною. Температурні показники будуть далекими від весняних норм.

— Холодна погода в Україні триватиме, скільки бачить синоптичне око. Ночі: 1–7 градусів тепла, при проясненнях заморозки! Дні: 9–12 градусів тепла, при проясненнях на 2–4 градуси вище, — попереджає Діденко.

У вівторок, 21 квітня, опади накриють західні області, ближче до Карпат, та південний схід. Сильні дощі очікуються вночі на півдні, а вдень — на Запоріжжі та Донеччині. Вітер переважатиме північний, він буде помірним, але часом з поривами.

Погіршення погоди у Києві

Мешканцям столиці також не варто розслаблятися. Сьогодні у Києві опадів не прогнозується, проте північний вітер додаватиме відчутного холоду. Вночі очікується всього 1–3 градуси тепла із загрозою заморозків, а вдень — не вище 8–10 градусів із позначкою плюс.

Найбільш неприємні сюрпризи погода готує на 23–24 квітня. Через вплив циклону та атмосферних фронтів у Києві очікується холодна та волога погода із сильним вітром, при суттєвому зниженні температури — ймовірність мокрого снігу.

— Тому шапки обов’язково одягайте, застудитися перед травневим потеплінням точно не варто. У помешканнях вже, хто як може утеплюйтеся, головне — розумно. А про квіти, городину та фруктові дерева, тобто, про їхній максимально можливий захист, уважно шукаємо і читаємо спеціалістів-агрометеорологів чи аграріїв тямущих, — закликала синоптикиня.

Коли буде потепління в Україні

За прогнозами Діденко, чекати на справжнє стабільне тепло у квітні вже не варто. Попри незначні коливання температури, загальний фон залишатиметься низьким до кінця місяця.

Відповідь на питання, коли прийде потепління, вже має орієнтовну дату. Суттєве підвищення температури повітря та справжнє потепління в Україні можливе не раніше 4 травня.

Пов'язані теми:

