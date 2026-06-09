Я отримав потрібний результат: Зеленський про лист до Путіна
- Володимир Зеленський заявив, що його публічний лист до Путіна із пропозицією про зустріч приніс потрібний Україні результат, проте не став розкривати деталей.
- Водночас Зеленський зазначив, що протягом місяця активно листувався з інституціями в США та ЄС, щоб змістити увагу Заходу з Близького Сходу та отримати додаткові антибалістичні можливості.
Публічний лист, який нещодавно надіслали російському диктатору Володимиру Путіну з пропозицією про зустріч і завершення війни, приніс результат, який був потрібен.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами з лідерами країн Північної Європи та Балтії.
Зеленський про результат, який приніс лист Путіну
За словами президента, лист до Путіна приніс потрібний результат. Проте він не уточнив, про що саме йдеться.
– Я отримав результат. Але я не можу поділитися зараз тим, який це був результат. Але я це зробив. У мене була мета, відправивши лист Путіну. Я думаю, що отримав результат, який був потрібен, – стверджує він.
Водночас президент України наголосив, що протягом місяця надсилав листи до різних інституцій, зокрема, в Сполучених Штатах Америки та Європейському Союзі.
За словами Зеленського, він намагався привернути більше уваги до України та отримати додаткові антибалістичні спроможності.
Президент пояснив, що в нього були різні цілі. Наприклад, листами до США він хотів змістити їхню увагу із Близького Сходу до ситуації в Україні.
Зеленський додав, що не може поділитися всіма деталями. Проте він наголосив, що Україна потребує дуже значну кількість антибалістичних спроможностей.
4 червня Зеленський надіслав Путіну відкритий лист, в якому запропонував російському диктатору зустріч.
5 червня Путін заявив, що ознайомився з листом Зеленського. Проте очільник Кремля стверджує, що не бачить сенсу в особистій зустрічі з президентом України.
7 червня Зеленський пояснив, навіщо надіслав листа Путіну. На його думку, відкритий формат звернення потрібен для публічної фіксації позиції України та донесення сигналу до російського суспільства.