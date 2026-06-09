Публічний лист, який нещодавно надіслали російському диктатору Володимиру Путіну з пропозицією про зустріч і завершення війни, приніс результат, який був потрібен.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами з лідерами країн Північної Європи та Балтії.

Зеленський про результат, який приніс лист Путіну

За словами президента, лист до Путіна приніс потрібний результат. Проте він не уточнив, про що саме йдеться.

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– Я отримав результат. Але я не можу поділитися зараз тим, який це був результат. Але я це зробив. У мене була мета, відправивши лист Путіну. Я думаю, що отримав результат, який був потрібен, – стверджує він.

Водночас президент України наголосив, що протягом місяця надсилав листи до різних інституцій, зокрема, в Сполучених Штатах Америки та Європейському Союзі.

За словами Зеленського, він намагався привернути більше уваги до України та отримати додаткові антибалістичні спроможності.

Президент пояснив, що в нього були різні цілі. Наприклад, листами до США він хотів змістити їхню увагу із Близького Сходу до ситуації в Україні.

Зеленський додав, що не може поділитися всіма деталями. Проте він наголосив, що Україна потребує дуже значну кількість антибалістичних спроможностей.

4 червня Зеленський надіслав Путіну відкритий лист, в якому запропонував російському диктатору зустріч.

5 червня Путін заявив, що ознайомився з листом Зеленського. Проте очільник Кремля стверджує, що не бачить сенсу в особистій зустрічі з президентом України.

7 червня Зеленський пояснив, навіщо надіслав листа Путіну. На його думку, відкритий формат звернення потрібен для публічної фіксації позиції України та донесення сигналу до російського суспільства.

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