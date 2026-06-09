У російському місті Кизилюрт у Дагестані спалахнула масштабна пожежа на газорозподільній станції. Стовп полум’я від загоряння піднімається на десятки метрів угору.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на регіональне управління МНС.

Вибухи на магістральному газопроводі в Кизилюрті: що відомо

За наявною інформацією, на магістральному газопроводі в Дагестані пролунали три вибухи.

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Осередок займання виник у промисловій зоні Кизилюрта.

Наразі магістральний газопровід у місті перекрито.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, вибух газової труби стався поблизу автозаправної станції, через що над містом піднявся величезний вогняний факел.

При цьому газ під високим тиском продовжував виходити назовні та горіти.

Територію навколо місця події оточили. На місці працюють екстрені служби. Наразі також вирішується питання щодо евакуації жителів найближчих будинків.

Нагадаємо, 8 червня близько 18:00 за місцевим часом у Санкт-Петербурзі на машинобудівному заводі Арсенал стався вибух в ангарі, де зберігалися хімічні реагенти.

Пізніше стало відомо про загибель чотирьох людей унаслідок вибуху.

За попередніми даними, вибух стався в цеху з хімічними реагентами.

Вибухова хвиля пробила цегляну стіну будівлі та кам’яний паркан, який відокремлює завод від залізничної колії.

Фото: скріншот Exilenova+

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