Усе більше українців обирають здоровий спосіб життя та відмовляються від шкідливих звичок. Проте чимало людей і досі не уявляють подорожі без пачки сигарет у сумці.

Однак незнання митних правил може коштувати значно дорожче, ніж самі тютюнові вироби. Якщо перевищити дозволені норми, доведеться сплачувати мито, а в окремих випадках сигарети можуть навіть вилучити.

Щоправда, правила, які діють під час виїзду з України, не завжди збігаються з вимогами країни, до якої ви прямуєте. Через це навіть дозволена в Україні кількість тютюнових виробів може стати причиною штрафів після перетину кордону.

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Скільки сигарет можна вивезти з України та які норми діють для подорожей автомобілем чи автобусом, читайте в нашому матеріалі.

Скільки пачок сигарет можна перевозити через кордон

У Державній митній службі України наголошують, що без сплати митних платежів тютюнові вироби можна перевозити лише для особистого користування. Ба більше, це право мають лише особи, яким виповнилося 18 років.

До того ж дозволена кількість залежить від того, яким транспортом людина перетинає державний кордон.

Під час перетину кордону наземним транспортом без декларування можна вивезти один із таких варіантів:

до 40 сигарет (дві пачки);

або до 20 сигарил;

або до 10 сигар;

або до 50 грамів тютюну.

Ці норми не підсумовуються. Тобто не можна одночасно перевозити дві пачки сигарет і ще 50 грамів тютюну. Пасажир має обрати лише одну із дозволених категорій тютюнових виробів.

Скільки пачок сигарет можна перевозити через кордон у Польщу

Навіть якщо ви не перевищили українські норми, це ще не означає, що проблем не виникне після перетину кордону.

Кожна країна встановлює власні правила безмитного ввезення тютюнових виробів. Саме вони діятимуть після в’їзду на її територію. Тому перед поїздкою варто заздалегідь ознайомитися з вимогами митної служби країни призначення.

Для громадян, які в’їжджають до Польщі наземним транспортом із країн, що не входять до Європейського Союзу, діють такі безмитні норми:

40 сигарет (дві пачки);

або 20 сигарил;

або 10 сигар;

або 50 грамів тютюну.

Як і в Україні, ці норми застосовуються до тютюнових виробів для особистого користування.

Скільки пачок сигарет можна перевозити через кордон в Угорщину

Схожі правила діють і під час в’їзду до Угорщини з України. У Митній службі повідомили, що для мандрівників віком від 17 років угорське законодавство дозволяє без сплати митних платежів ввезти один із таких видів продукції:

40 сигарет;

або 20 сигарил вагою до 3 грамів кожна;

або 10 сигар;

або 50 грамів тютюну;

або 15 мл рідини для електронних сигарет;

або 25 грамів бездимного тютюну;

або 40 одноразових електронних пристроїв нової категорії;

або 15 мл рідини для таких виробів;

або 400 виробів для нагрівання тютюну.

Угорські митні правила дозволяють комбінувати різні види тютюнових виробів. Однак діє важлива умова, адже їхня загальна частка не повинна перевищувати 100% установленої безмитної норми.

Наприклад, якщо людина перевозить 20 сигарет, це становить половину від максимально дозволеної кількості. У такому разі вона може додатково без сплати митних платежів ввезти ще:

5 сигар;

або 10 сигарил;

або 25 грамів тютюну.

Натомість якщо пасажир уже має при собі 40 сигарет, тобто використав увесь дозволений ліміт, додавати інші тютюнові вироби без декларування вже не можна.

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