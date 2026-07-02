Плануючи поїздку за кордон, українці запитують, чи можна виїхати за кордон без закордонного паспорта та чи підійде для цього звичайна ID-картка.

Відповідь залежить від країни, до якої прямує людина, а також від чинних міжнародних домовленостей України.

Чи можливий виїзд за кордон без закордонного паспорта у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

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Чи можна виїхати з України, якщо немає закордонного паспорта у 2026 році

У Державній міграційній службі розповіли, основним документом для перетину державного кордону є паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Внутрішній паспорт у вигляді ID-картки має інше призначення. Він посвідчує особу та підтверджує громадянство України лише на території країни. Натомість закордонний паспорт використовується для виїзду за межі України, перебування за кордоном і повернення додому.

Тож у більшості випадків виїзд за кордон без закордонного паспорта у 2026 році неможливий.

Коли ID-картки достатньо для перетину кордону

Проте з цього правила є винятки. За інформацією Державної міграційної служби, українці можуть подорожувати лише за паспортом громадянина України у формі ID-картки до тих держав, з якими Україна уклала відповідні міжнародні угоди.

Станом на сьогодні такими країнами є:

Туреччина;

Грузія.

Які документи можуть знадобитися для виїзду за кордон

Навіть якщо закордонний паспорт оформлений, перед поїздкою варто перевірити його чинність.

У Державній міграційній службі рекомендують замінити документ, якщо:

закінчився строк його дії;

паспорт був продовжений за тимчасовим порядком, який більше не застосовується;

у документі містяться записи про дітей або інших членів сім’ї, внесені за старими правилами.

Такі документи вже не дають права на міжнародні подорожі. Якщо паспорт втратив чинність, його необхідно оформити повторно.

Подати документи можна:

у підрозділах Державної міграційної служби;

через центри надання адміністративних послуг;

у закордонних дипломатичних установах України;

у центрах ДП Документ у тих країнах, де вони працюють.

Окрему увагу варто звернути на дитячі закордонні паспорти. Якщо вони були оформлені за старими правилами та містять записи про батьків чи інших членів сім’ї, такі документи також потрібно оновити.

Як перевірити, чи немає обмежень на виїзд

Перед поїздкою варто переконатися не лише в дійсності паспорта, а й у відсутності обмежень на перетин державного кордону.

Найпростіше це зробити через Особистий кабінет Державної прикордонної служби України. Авторизуватися можна за допомогою Дія.Підпису, BankID або кваліфікованого електронного підпису.

Після входу користувач бачить інформацію про наявність або відсутність чинних обмежень на виїзд. У системі відображаються інші обставини, які потенційно можуть вплинути на поїздку.

Зокрема, це відкриті виконавчі провадження, несплачені аліменти, адміністративні або судові штрафи. Для перевірки фінансових зобов’язань також можна скористатися застосунком Дія або сервісом Opendatabot.

Що потрібно перевірити військовозобов’язаним для виїзду за кордон

Окремі правила діють для чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку.

У Державній прикордонній службі звертають увагу, що інформація про військовий облік або мобілізаційні обмеження не завжди відображається в особистому кабінеті. Тому перед поїздкою рекомендують додатково перевірити свої дані в застосунку Резерв+.

Насамперед слід переконатися, що військово-облікові дані є актуальними, а також відсутній статус розшуку.

Що робити, якщо закордонний паспорт став недійсним за кордоном

Якщо громадянин України вже перебуває за кордоном і виявилося, що його закордонний паспорт недійсний, то це не означає, що повернутися додому неможливо.

У такій ситуації можна звернутися до найближчого посольства або консульства України та оформити посвідчення особи на повернення в Україну.

Цей тимчасовий документ дає право безперешкодно в’їхати на територію України навіть без чинного закордонного паспорта. Як оформити цей документ, читайте тут.

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