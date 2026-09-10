Згідно з чинним законодавством України, усі військовозобов’язані громадяни проходять військово-лікарську комісію. Наявність певних захворювань, зокрема хвороб хребта, може стати підставою для визнання особи непридатною до військової служби.

Факти ICTV дізнавалися у юристів безоплатної правничої допомоги, чи можуть мобілізувати з грижею та з іншими хворобами хребта.

Коли можлива мобілізація з хворобами хребта

Перелік захворювань, за яких особу можуть визнати непридатною, визначений у Положенні про військово-лікарську експертизу.

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Хвороби, які визначають ступінь придатності, зокрема недуги хребта, зазначені у ст. 64 в додатку 1 до Положення про військово-лікарську експертизу у ЗСУ.

Відповідно до цієї статті, особу можуть визнати непридатною, якщо людина страждає від хвороб хребта та їхніх наслідків:

різні види викривлень хребта (сколіоз, кіфоз, лордоз);

дегенеративні зміни хребта (остеохондроз, спондилоліз);

травми хребта та спинного мозку;

запальні захворювання хребта (туберкульоз);

інші захворювання, що супроводжуються порушеннями функцій хребта.

Та наявність хвороби зовсім не означає, що особа не придатна до військової служби. Адже кожен випадок розглядається в окремому порядку.

Значення має не лише наявність хвороби, а й те, як вона впливає на життєдіяльність людини, чи викликає порушення у функціях органів та систем

У ст. 64 додатку 1 зазначено, що особи, які мають значні порушення функції, непридатні до військової служби та виключаються з військового обліку.

Та якщо порушення помірні, то особа визнається придатною до військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, навчальних та медичних підрозділах.

– Якщо ж хвороби хребта провокують незначні порушення функції, то такі особи визнаються придатними, – зазначають юристи.

Чи можуть мобілізувати військовозобов’язаного з грижею хребта

Чи мобілізують з грижею, також залежить від ступеня порушення функцій. У порядку зазначено, що особи, які перенесли хірургічне лікування, зокрема з видалення або лікування гриж міжхребцевих дисків, визнаються непридатними на строк 6-12 місяців. Вони потребують лікування, відпустки або звільнення від виконання службових обов’язків.

Придатними до військової служби визнаються особи, які мають ізольовані явища, що супроводжуються ураженням не більше двох міжхребцевих дисків, або тіл хребців в одному або двох відділах хребта, деформуючим спондильозом або міжхребцевого остеохондрозу.

Поодинокі грижі Шморля та протрузії міжхребцевих дисків, які не викликають серйозних порушень функцій, є підставою для визнання особи придатною до військової служби.

Грижі міжхребцевих дисків можуть викликати дегенеративно-дистрофічні зміни у хребті та міжхребетних суглобах. Тобто окрім основної хвороби особа може страждати на недуги периферичної нервової системи. Зокрема ураженням черепних нервів, нервових корінців, сплетінь міопатій та недугів нервово-м’язового з’єднання.

Щоб визначити, наскільки серйозні порушення нервових сплетінь викликає грижа, потрібно звертатися до невролога, який повинен зробити висновок на основі МРТ та інших досліджень.

– Військово-лікарська комісія визначає придатність до служби на основі медичного огляду, відповідно до ст. 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, – зазначають юристи.

Саме під час огляду визначається категорія осіб, які мають право на відстрочку.

– Щоб мати право на відстрочку через хворобу, особа повинна підтвердити це право та надати довідку до акту огляду медико-соціальної експертної комісії за формою, яка визначена МОЗ, – говорять юристи.

З якими хворобами хребта особа непридатна до військової служби

У розділі ХIII цього порядку є розшифровка, які хвороби належать до тих, що серйозно порушують функції або не порушують їх. У цьому розділі зазначено, що до хвороб хребта, відповідно до яких особу можуть визнати непридатною до військової служби, належать:

інфекційний спондиліт з частими загостреннями протягом року та стійкою втратою працездатності;

травматична спондилопатія та спондилолізний спондилолістез третього та четвертого ступенів, який супроводжується постійним больовим синдромом;

деформуючий спонтильоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, який провокує функціональну нестабільність другої та третьої стадії, коли відбувається зміщення тіл хребців більше ніж на 3 м;

деформуючий спондильоз і міжхребцевий остеохондроз грудного відділу хребта, що супроводжується глибокими пара або тетрапарезами, які порушують функції сфінктерів та супроводжується синдромом бокового аміотрофічного склерозу;

якщо в особи фіксоване викривлення хребта, зокрема кіфосколіоз четвертого ступеня, який провокує різку деформацію грудної клітини (горб або інше) також визнаються непридатними до військової служби.

Але особи, у яких остеохондроз хребта, кіфоз або сколіоз третього ступеня, що викликають помірну деформацію грудної клітини та незначно порушують дихання, визнаються придатними у відділах ТЦК та забезпечення. Також придатними до служби у відділах забезпечення визнаються особи з інфекційним спондилітом та його нечастими загостреннями (рідше одного разу на рік).

Деформуючий спондильоз другого ступеня та міжхребцевий остеохондроз, без стійкого клінічного ефекту, які не потребують стаціонарного лікування понад два рази на рік, надають підставу визнати особу придатною до військової служби у підрозділах забезпечення ТЦК або в навчальних пунктах.

У положенні зазначається, що характер патологічних змін у хребті повинен бути підтверджений багатоосьовими навантаженнями, рентгенологічними дослідженнями, а також проходженням КТ та МРТ. Ступінь сколіозу відповідно до цього положення визначається згідно з рентгенограмами, які виконані у вертикальному та горизонтальному положеннях, на підставі виміру кутів викривлення.

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