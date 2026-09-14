Зима невпинно наближається, а разом із нею зростає потреба заздалегідь подбати про тепло в оселі. Росія продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, тому під час опалювального сезону варто бути готовими до можливих перебоїв з електроенергією, опаленням і водопостачанням.

Факти ICTV дізнавалися, як підготувати оселю до зими та що варто мати вдома на випадок відключень.

Як підготувати оселю до холодів

У ДСНС дали кілька практичних порад, як підготувати себе і оселю до холодів. Йдеться не лише про додаткові джерела світла чи обігріву, а й про прості способи довше зберігати тепло в приміщенні.

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Перш за все варто подбати про акумуляторні лампочки. Вони заряджаються, коли є електроенергія, а після її зникнення продовжують працювати завдяки вбудованому акумулятору. Залежно від моделі освітлення вистачає на кілька годин.

Для комфортного сну під час відключення опалення можна використовувати електроплед із флісового матеріалу або з начосом. Такі моделі працюють від мережі, а окремі варіанти можна підключати до зарядної станції чи повербанка. Щільна тканина також допомагає довше утримувати тепло.

Під час використання електропледа варто дотримуватися правил безпеки. Не можна засинати з увімкненим пристроєм, складати його під час роботи або використовувати пошкоджений чи вологий плед.

Що потрібно підготувати вдома до зими

Ще один спосіб зменшити втрати тепла — фольгована термоковдра. Її можна розмістити під простирадлом. Матеріал відбиває тепло тіла назад, завдяки чому воно довше не втрачається.

Таку ковдру потрібно використовувати відповідно до рекомендацій виробника та тримати подалі від відкритого вогню, свічок і нагрівальних приладів.

Для освітлення без електромережі підійде самоклеюча світлодіодна стрічка з живленням через USB. Її можна підключити до повербанка та розмістити, наприклад, під шафками або вздовж стіни. Водночас стрічку не варто накривати чи розташовувати біля легкозаймистих матеріалів. Якщо вона сильно нагрівається, використання потрібно припинити.

Зігрітися перед сном допоможе гумова або силіконова грілка. Її можна покласти під ковдру біля ніг, попередньо загорнувши в тканину. Для наповнення рекомендують використовувати гарячу, але не киплячу воду, десь приблизно 60-70 °C. Перед використанням варто перевірити, чи грілка герметична, і не прикладати її безпосередньо до шкіри, щоб не отримати опік.

Для холодної пори року також можна підготувати устілки з підігрівом. Вони бувають одноразовими хімічними або електричними, які працюють від USB чи акумулятора. Використовувати їх потрібно відповідно до інструкції. Пошкоджені устілки застосовувати не варто, а за надмірного нагрівання їх потрібно одразу зняти.

Як підготувати будинок до зими та зменшити втрати тепла

Зберігати теплий напій довше допоможе термочашка із закритим клапаном. Вона не лише сповільнює охолодження, а й зменшує ризик випадково пролити гарячу рідину. Наповнювати чашку до самого верху не потрібно, а після наливання слід переконатися, що клапан надійно закритий.

Окрему увагу варто приділити вікнам. Тепловідбивну плівку можна наклеїти на скло, а також на стіну за батареєю. Вона допомагає зменшити тепловтрати та спрямувати тепло від радіатора в кімнату. При цьому плівка не повинна перекривати циркуляцію повітря чи закривати сам обігрівач.

Утримати тепло в оселі допоможуть і силіконові ущільнювачі. Їх використовують для закриття щілин у вікнах та вхідних дверях, через які до приміщення потрапляє холодне повітря. Водночас вентиляційні отвори закривати ущільнювачами категорично не можна.

Ще один момент, про який варто подбати, це волога. В неопалюваній квартирі чи будинку вологість підвищується, через що перебувати в приміщенні стає менш комфортно. Вологопоглиначі у гранулах допомагають прибрати зайву вологу та зменшити ризик появи плісняви.

Найпоширеніший побутовий вологопоглинач — це пластиковий контейнер або підвісний пакет із гранулами хлориду кальцію. Ця речовина вбирає вологу з повітря. У процесі гранули поступово розчиняються, а вода накопичується в нижній частині контейнера.

Є й інші варіанти, наприклад, силікагель у вигляді дрібних кульок. Але для квартири зазвичай продаються саме готові побутові вологопоглиначі з гранулами або таблетками.

Такі засоби потрібно тримати подалі від дітей і домашніх тварин, а їхній вміст не повинен потрапляти на шкіру чи в очі. Використовувати та утилізувати вологопоглинач потрібно відповідно до інструкції виробника.

Якщо заздалегідь подбати про тепло, освітлення та безпеку, пережити можливі відключення електроенергії чи опалення буде значно простіше. Тому підготовку оселі до холодів краще не відкладати до першого серйозного похолодання.

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