Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами першу леді США Меланію Трамп та її спеціального старшого радника Марка Бекмана.

Відповідні укази від 2 листопада 2026 року оприлюднені на офіційному сайті президента.

Меланію Трамп нагородили орденом княгині Ольги I ступеня

Згідно з указом №1079/2026, першу леді США нагороджено орденом княгині Ольги I ступеня.

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У документі зазначається, що високу нагороду присуджено:

— За вагомий особистий внесок у гуманітарну підтримку України, активну правозахисну і благодійницьку діяльність, спрямовані на порятунок українських дітей, громадян, постраждалих унаслідок російської агресії, незаконно депортованих і примусово переміщених з тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України.

Крім того, указом №1084/2026 Зеленський відзначив спеціального старшого радника першої леді США Марка Бекмана. Йому присуджено відзнаку президента України Золоте серце.

— За вагомий особистий внесок у надання гуманітарної допомоги громадянам України, сприяння заходам, спрямованим на порятунок та евакуацію цивільного населення з тимчасово окупованих територій України, — йдеться в указі президента.

Нагадаємо, що завдяки Меланії Трамп відбулася домовленість між Росією та Україною щодо локального припинення вогню в Олешках, яке розпочалося 29 жовтня 2026 року.

Протягом кількох днів було здійснено гуманітарну місію, доставку допомоги та евакуацію українських громадян із тимчасово окупованого міста.

Згодом Меланія Трамп прокоментувала успішну гуманітарну місію щодо Олешків, наголосивши, що ця операція доводить можливість підняти людяність над війною.

Також перша леді США Меланія Трамп готується провести у Білому домі зустріч представників України та Росії.

Очікується, що під час спеціального виступу Меланія Трамп порушить питання гуманітарного перемир’я на Херсонщині та подальших дипломатичних ініціатив.

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