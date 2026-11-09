Чорна п’ятниця — важлива подія не лише для покупців, а й для бізнесу. Магазини пропонують знижки, запускають акції та активно рекламують товари. У головному розпродажі року беруть участь усі — від великих ритейлерів до невеликих продавців товарів ручної роботи.

На перший погляд здається, що продавці просто втрачають частину прибутку через низькі ціни. Але на практиці розпродаж на Чорну п’ятницю допомагає магазинам залучити нових клієнтів, збільшити кількість замовлень та швидше продати товари зі складу. Детальніше про це — у статті.

Навіщо продавцям знижувати ціни на Чорну п’ятницю

Є щонайменше чотири стимули продавцям брати участь у Black Friday:

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Збільшити продажі та залучити більше покупців. Знижки мотивують людей швидше ухвалювати рішення про покупку. Багато хто чекає на Чорну п’ятницю, щоб купити техніку, одяг або товари для дому за вигідною ціною. Отримати багато замовлень за короткий термін. Навіть якщо прибуток з одного товару стане меншим, загальна кількість продажів може зрости. В результаті компанія отримує гарний виторг. Залучити нових клієнтів. Наприклад, людина вперше замовляє смартфон в інтернет-магазині через привабливу знижку. Якщо йому сподобаються сервіс, доставка та якість товару, він може повернутися знову. Збільшити середній чек. Продавці пропонують знижки на комплекти та додаткові товари. Наприклад, при покупці ноутбука клієнт може отримати вигідну пропозицію на мишку чи сумку.

Як розпродаж допомагає звільнити склади

Чорна п’ятниця дає продавцям можливість якнайшвидше продати товари, які довго лежать на складі. Це можуть бути:

торішні моделі техніки;

залишки колекцій одягу/взуття;

тематична чи сезонна продукція.

Наприклад, магазин електроніки знижує ціну на смартфони попереднього покоління перед виходом новинок. Покупець може замовити хороший гаджет дешевше, а продавець звільняє місце для свіжого асортименту.

Зберігати непродані товари не завжди вигідно: бізнес витрачає гроші на оренду приміщень, облік та обслуговування складу. Деякі товари з часом втрачають актуальність: розпродаж допомагає повернути вкладені кошти та спрямувати їх на нові закупівлі.

Що ще отримує бізнес від Чорної п’ятниці

Розпродаж допомагає магазинам виділитись серед конкурентів. У цей період покупці активно порівнюють ціни, шукають акції та переходять між сайтами. Яскрава пропозиція може привернути увагу навіть до маловідомого бренду.

Чорна п’ятниця збільшує відвідуваність сайтів та охоплення реклами. Компанія отримує нових відвідувачів, збирає дані про попит та бачить, які товари цікавлять аудиторію. Ці відомості стануть у пригоді для майбутніх рекламних кампаній і планування закупівель.

Чорна п’ятниця потрібна продавцям для зростання продажів, залучення нових клієнтів та оновлення асортименту. Грамотний розпродаж допомагає бізнесу заробити на великому попиті та підготуватися до нового сезону.

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