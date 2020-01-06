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Україна готова направити 200 рятувальників до Австралії – Аваков

Україна готова направити в Австралію близько 200 рятувальників ДСНС для допомоги у гасінні лісових пожеж.

Україна готова направити 200 рятувальників до Австралії – Аваков

Уряд України готовий допомогти Австралії в ситуації з лісовими пожежами.

– Уряд України повідомив австралійській стороні про готовність направити на допомогу близько 200 спеціально підготовлених рятувальників ДСНС, – написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.


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Також він додав, що українська сторона поінформувала Австралію про готовність прибуття рятувальників на місце трагедії протягом 24−36 годин з необхідним спорядженням на спеціально орендованому дальнемагістральному літаку.

 

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