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У Миколаєві обстріляли два трамваї з пасажирами

У Миколаєві на вулиці Кузнецькій стався обстріл двох трамвайних вагонів з пасажирами всередині. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, однак трамваї відправили у депо.

– Наразі з вагонів прибирають бите скло та будуть проводити роботи з заміни розбитих вікон.
Обставини інциденту з’ясовуються, – йдеться у повідомленні.

У депо зараз перебуває поліція, фіксуються факти обстрілів.

Читайте: У Харкові під час руху обстріляли трамвай.

Нагадаємо, 31 жовтня у Києві обстріляли швидкісний трамвай. Ніхто з пасажирів не постраждав.

Джерело: Миколаївелектротранс

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