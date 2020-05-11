Послаблення обмежень з 11 травня: як українці виходять з карантину

З 11 травня в Україні, за рішенням уряду, розпочався перший етап послаблення карантину, запровадженого через пандемію коронавірусу.

У перший день послаблень у країні запрацювали літні тераси кав’ярень та ресторанів, а акож відновили свою роботу салони краси та частина середнього бізнесу.

Люди активно вийшли на вулиці міст, деякі уже не одягали захисних масок. Парки та сквери заповнились містянами, а в Одесі відпочивальники уже повністю відкрили купальний сезон.

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Також дозволено тренування спортсменів національних збірних команд, діяльність адвокатів, нотаріусів, аудиторів, психологів.

Водночас, під забороною залишається діяльність фудкортів та зон розваг у ТРЦ, робота кінотеатрів і театрів, метрополітену, громадського транспорту без спецпропусків, приміське, міжміське, внутрішньообласне, міжобласне сполучення, регулярне залізничне та авіасполучення.

Закритими залишатимуться спортзали, фітнес-центри, заклади дошкільної, шкільної і вищої освіти.

Раніше Факти ICTV писали, як працюватиме громадський транспорт у Києві після 11 травня.