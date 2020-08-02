Представники місцевої влади у регіонах, які потрапили до червоної зони, нестимуть відповідальність за кожну смерть від коронавірусу, якщо відмовлятимуться посилювати карантинні заходи.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, влада на місцях не хоче ухвалювати непопулярні рішення, тому що у них вибори через два місяці, але це погано для здоров’я людей.

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– Тому ті мери міст, які займаються популізмом, будуть відповідати за кожного загиблого у своїх містах, – підсумував Геращенко.

У Луцьку 31 липня заявили, що 3 серпня не зупинятимуть громадський транспорт, незважаючи на те, що місто опинилося в червоній зоні епідеміологічної небезпеки.

Виконувач обов’язків мера міста Ігор Поліщук сказав, що мотиви, за якими Луцьк віднесли до червоної зони, незрозумілі.

За його словами, останнім часом за рівнем захворюваності на Covid-19 в місті нічого не змінилося.

Тому Луцька міськрада 3 серпня збереться на позачергову сесію через рішення Кабміну щодо посилення карантину в обласному центрі.