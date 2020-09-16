Уряд затвердив нові бланки посвідчення водія (ФОТО)

У середу, 16 серпня, Кабмін затвердив новий вигляд бланків посвідчень водія та свідоцтва про реєстрацію авто.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, оновлений вигляд документів відповідає європейським вимогам.

Відтепер на посвідченні – група крові (резус-фактор) водія. Це дозволить лікарям оперативно надавати першу медичну допомогу потерпілим у разі ДТП.

Читайте: Додаток Дія: чи безпечно зберігати дані у кабінеті громадянина

Також на нових правах буде інформація і щодо згоди або незгоди на донорство.

Новий документ, який повністю відповідає міжнародним вимогам. Він передбачає додавання позначки щодо відповідності авто екологічним нормам Євро-2 – Євро-6 або іншому рівню.

Навесні цього року в додатку Дія з’явилася автоцивілка до водійських прав і техпаспорта. Завдяки цьому для водіїв у Дії доступний повний комплекс: посвідчення водія, техпаспорт та автоцивілка.