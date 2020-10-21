Беззахисні перед Covid-19: в Барселоні лікарі роздяглися на акції протесту

У Барселоні (Іспанія) молоді лікарі роздяглися до спідньої білизни і вийшли на протест. У такий спосіб вони хочуть показати, наскільки вразливі перед коронавірусом.

Крім того, що їм не вистачає спеціальних захисних костюмів та масок, доводиться ще й працювати понаднормово.

Також медики скаржаться на те, що проходять стажування в лікарнях протягом трьох-п’яти років, щоб спеціалізуватися в конкретній галузі медицини. Але через складну ситуацію з Covid-19 вони вимушені працювати не за спеціальністю, а з хворими на коронавірус.

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Коронавірус в Іспанії

Станом на 21 жовтня на коронавірус в Іспанії захворіли 988 322 людини. Автономна область Навара в країні навіть оголосила, що повністю закриває в’їзд і виїзд у регіон, щоб зупинити поширення Covid-19.

В’їхати та виїхати зможуть тільки люди, які їдуть на роботу, навчання або у невідкладних випадках.

Джерело: Еuronews