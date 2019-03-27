Рівень зносу всіх 21,7 тис. км шляхів УЗ в цілому вже досяг 50%, а повної реконструкції вимагають 27% всіх магістралей.

Про це йдеться в статті Uaprom.info Підвищення тарифів УЗ: а де рейки?.

Також в матеріалі констатується плачевна ситуація з іншими елементами інфраструктури залізниць. Наприклад, 5,7 тисяч прогонів мостів вже відслужили понад 50 років, 1,07 тисяч прогонів мостів – близько 100 років. При цьому рівень зносу тягових підстанцій для електрифікованих колій досяг рівня 67%, знос контактної мережі – 55%. Навіть парк спеціальної техніки для ремонту залізничних колій вже зношений на 78%.

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При цьому завдяки підвищенню тарифів на вантажоперевезення на 14,2% з 1 квітня, в цілому у 2019 році Укрзалізниця збільшить дохід від перевезення вантажів на 24,3% або до 84 млрд грн. Але капітальні інвестиції в оновлення інфраструктури залишаться на рівні 2018 року.

– Згідно з фінансовим планом на 2019 рік держкомпанія реконструює 260 км шляхів і 190 стрілочних переводів, на що витратить близько 2,4 млрд грн. Для порівняння: у фінплані УЗ на 2018 року на реконструкцію 300 км шляхів і 190 стрілочних переводів закладалося 2,3 млрд грн., – наголошується у статті.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні можуть здорожчати продукти через підвищення тарифів Укрзалізниці.