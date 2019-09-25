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3 місяці без їжі: стільки працювати українцю на новий iPhone

Не так давно вийшла нова 11 модель iPhone. І вже підрахували, скільки треба працювати жителям різних країн, щоб купити цей гаджет.

Дослідження провів портал Picodi.

Як не сумно, українці – перші з кінця. В середньому, нам потрібно працювати понад 3 місяці. І увесь цей час нічого не їсти. Щоправда, це на цілих 40 днів менше, ніж торік, аби купити десяту модель.

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Найкраще йдуть справи у жителів Швейцарії, США та Люксембургу. Швейцарець зможе накопичити необхідну суму лише за 5 днів, американець – за 6. У сусідній Польщі на новий гаджет піде 35 днів роботи, в Росії – 47.

До слова, Факти ICTV розповідали про найкращі меми на новий iPhone 11.

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