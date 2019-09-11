PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL

Губка Боб, бритва і плита: найкращі меми на новий iPhone 11

10 вересня компанія Apple представила нове покоління iPhone. Факти ICTV зібрали реакцію мережі на новинки.

Губка Боб, бритва і плита: найкращі меми на новий iPhone 11

Презентація нових флагманів від Apple викликала справжній бум у мережі – такого зорепаду мемів ще не було. Здивувала і повеселила користувачів потрійна камера iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max. Її порівняли з бритвою, газовою плитою, Пікачу, Губкою Бобом, кокосом та інопланетними істотами. Загалом, подивитися є на що.

Читайте: Три iPhone, iPad, годинник і сервіси: що Apple показала у вересні

Факти ICTV зібрали найкумедніші меми на нові iPhone від Apple.

Губка Боб, бритва і плита: найкращі меми на новий iPhone 11 / 17 фотографий

Більше про характеристики й ціну iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max читайте у матеріалі.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка