Розвантажить Кільцеву і з’єднає п’ять міжнародних трас: нова об’їзна довкола Києва

Довкола Києва збудують нову об’їзну дорогу – вона з’єднає п’ять міжнародних трас і головні міста країни, і нарешті розвантажить стару кільцеву.

Грандіозний проект, запланований у рамках президентської програми Велике будівництво, презентували 12 серпня.

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Київська обхідна дорога – це буде напівкільце навколо столиці, яке передбачає зведення нового мосту через Дніпро. Очікуваний трафік – понад 300 тис. автомобілів.

Вона нарешті розвантажить столичні дороги, якими щодоби курсує 900 тис. машин, і 40% з них – транзитні. Також полегшить трафік на існуючій окружній, яка вже давно перетворилася на міську дорогу з кілометровими заторами.

Протяжність нової траси – майже 150 кілометрів. Розпочинатиметься вона перед селищем Клавдієво-Тарасове, потім з’єднає міжнародні траси Київ – Ковель, Київ – Чоп, дорогу на Одесу та на Знам’янку.

Ще одна ділянка поєднає трасу Бориспіль – Маріуполь з міжнародним автошляхом Київ – Харків та Київ – Чернігів. Вартість будівництва – 85 млрд грн. Повністю побудувати Київську обхідну планують за п’ять років, старт робіт заплановано на 2021 рік.

Проект Велике будівництво

Незважаючи на пандемію та кризу, Велике дорожнє будівництво в Україні не зупинялося ні на мить. Відтак, до кінця цього року планується відновити понад 6 тис. км автошляхів.

Разом з тим, фінансування дорожньої галузі збережено повністю, а також залучено ще 35 млрд грн додаткових коштів.

У підсумку, на будівництво українських доріг у цьому році буде спрямовано понад 100 млрд грн. Такі цифри повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій

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